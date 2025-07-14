Футбольный клуб «Челябинск» выиграл у ФК «Тюмень» в контрольном матче

Это уже вторая победа для южноуральцев в летнем межсезонье — 2025

ФК «Челябинск» одержал вторую победу в летнем межсезонье. После выигрыша в южноуральском дерби над миасским «Торпедо» подопечные Романа Пилипчука с таким же счетом 3:1 оказались сильнее ФК «Тюмень». Это последний контрольный матч ФК «Челябинск» перед стартом турнира в Первой лиге, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

На контрольную игру с «Тюменью», еще совсем недавно представлявшую Первую лигу, челябинцы вышли в обновленном составе. К имевшимся футболистам добавились мастеровитые новички, как с уже подписанными контрактами, так и находящиеся пока на просмотре.

Именно «просмотровые» игроки челябинского клуба и сделали разницу в этом матче. Два из трех забитых нашей командой мячей на их счету. Третий гол забил Алексей Никитенков.

В целом игра смотрелась, соперники показали приличный атакующий футбол. У «Челябинска» запомнились розыгрыши стандартных положений, особенно опасные подачи угловых в исполнении Рамазана Гаджимурадова.

Итоговый счет 3:1 в пользу «горожан», подготовка к старту турнира в Первой лиге выходит на финишную прямую. Откроет новый сезон челябинский клуб гостевым поединком с московским «Торпедо». Игра состоится 20 июля.