Футбольный клуб «Челябинск» объявил имена еще трех новобранцев

Южноуральский коллектив пополнили Хетаг Кочиев, Александр Гапечкин и Матвей Урванцев

ФК «Челябинск» заключил контракты еще с тремя футболистами. Помочь дебютанту в Первой лиге призваны защитники Хетаг Кочиев и Александр Гапечкин, а также форвард Матвей Урванцев. Последний является воспитанником челябинского футбола. Южноуральская команда практически завершила формирование состава перед стартом чемпионата в Первой лиге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Защитную линию ФК «Челябинск» усилил двумя игроками обороны. Хетаг Кочиев выступает на позиции центрального защитника, а Александр Гапечкин — правого защитника.

Оба игрока имеют опыт выступлений в Первой лиге. Так, Кочиев сыграл 118 матчей в ФНЛ за «Аланию» (Владикавказ) и «Родину» (Москва). У Гапечкина подобного опыта меньше — лишь 5 игр в составе ульяновской «Волги». Важная деталь: с Хетагом Кочиевым контракт рассчитан на два года, а Гапечкин проведет ближайший сезон в челябинском клубе на правах аренды.

Наконец, третьим новобранцем ФК «Челябинск» стал форвард Матвей Урванцев. Причем 20-летний игрок является воспитанником челябинского футбола. Минувший сезон провел в столичном «Чертаново». За два сезона во Второй лиге Б в московском клубе наш земляк сыграл 42 матча и забил 13 голов.

«Я очень рад вернуться на родину, здесь живут мои родственники и родители, которых я мог видеть раз в полгода. С нетерпением жду старта сезона. Хочу принести пользу команде и помочь ей успешно выступить в дебютном сезоне в Первой лиге», — рассказал Матвей Урванцев пресс-службе ФК «Челябинск».

Отметим, что накануне на Южный Урал прибыл и африканский форвард Вильфрид Эза. Его трансфер в ФК «Челябинск» стал одним из самых главных в летнем межсезонье. Сегодня, 17 июля, мы опубликовали интервью с ивуарийским нападающим.

Открывает сезон в Первой лиге челябинский клуб гостевым поединком со столичным «Торпедо». Игра состоится 20 июля в Москве. Начало в 20:00 по уральскому времени.

Фото: пресс-служба ФК «Чертаново», «Алания» и «Родина».