Футбол на перспективу: юношеская команда из Челябинска в восьмерке сильнейших в стране!

15-летние ребята вышли в четвертьфинал первенства России, выбив из турнира действующего чемпиона

Фантастического успеха добились юные футболисты Челябинска: в финальном турнире первенства России среди игроков не старше 2008 года рождения наша команда успешно преодолела групповой этап и вышла в четвертьфинал турнира. Тренеры и руководители челябинской областной спортшколы объясняют этот успех комплексным подходом в развитии футбола в регионе и подписанием соглашения о сотрудничестве между РФС и правительством области. Корреспондент Первого областного информагентства полагает, что нынешние результаты юных ребят являются плацдармом к прорыву в развитии клубного футбола в Челябинской области.

«Челябинск-ОСШ» в компании с лучшими футбольными академиями страны

Уже сам факт того, что футболисты «Челябинска-ОСШ» пробились в финальный этап первенства России, — несомненный успех. Команда юношей 2008 года рождения оказалась в компании с командами-грандами, у которых не один год существуют футбольные академии, успешно работает вертикаль системы подготовки игроков, есть соответствующая высоким целям и задачам инфраструктура и так далее.

Вы только посмотрите, в какую звездную компанию попали челябинские футболисты! На групповом этапе турнира были представлены команды футбольных спортшкол «Спартака», «Динамо» и «Локомотива» (все — Москва), «Зенита» и «Алмаза-Антея» (оба — Санкт-Петербург), Академии им. Коноплева (Тольятти), знаменитой Академии футбола Сергея Галицкого в Краснодаре с инфраструктурой, достойной лучших европейских образцов.

«В мае нашей сборной предстоит учебно-тренировочный сбор и товарищеские матчи с Киргизией в Бишкеке. У нас уже сформировался костяк из 12—13 футболистов, но мы продолжаем поиск достойных игроков в состав. Фаворитами первенства я вижу московские „Спартак“, „Динамо“ и „Локомотив“, а также „Краснодар“ и питерский „Зенит“. И будет очень интересно посмотреть на то, кто из остальных участников сможет вмешаться в спор этих команд», — цитировал сайт РФС накануне старта турнира слова старшего тренера юношеской сборной России (игроки 2008 г. р.) Станислава Коротаева.

«Челябинск» — в почете, московское «Динамо» — в пролете

Любопытно было бы получить комментарий специалиста сейчас, когда стали известны итоги группового этапа, по итогам которого приятный сюрприз преподнесли футболисты «Челябинска-ОСШ». Мало того что, победив в двух стартовых поединках, они гарантировали себе выход в плей-офф, так еще и выбили из борьбы прошлогоднего победителя турнира — академию московского «Динамо»!

Начали наши ребята турнир с уверенной победы над воронежским «Факелом» — 4:1. Хет-триком отметился Данил Макушенко (привет тренерам сборной России!), еще один гол на счету Егора Сергеева.

Во второй игровой день челябинцам предстояло сразиться с московским «Динамо». И уже в дебюте матча все тот же Макушенко открыл счет в матче. Правда, еще до перерыва Матвей Федоров забил ответный гол. Но во втором тайме Кирилл Александров и Макар Максимов забили два безответных мяча и установили окончательный счет в матче — 3:1. Так наша команда обеспечила себе выход в плей-офф и выбила «бело-голубых» из турнира.

В заключительном матче группового этапа наши парни в уже ничего не значащем матче уступили питерскому «Зениту» со счетом 1:4. Сегодня, 19 апреля, в четвертьфинале первенства России «Челябинск-ОСШ» сыграет с юношами из ФК «Краснодар».

Соглашение о сотрудничестве с РФС на деле, а не только на бумаге

Итак, юноши из «Челябинска-ОСШ» уже пробились в восьмерку сильнейших команд страны. В компанию городов, где есть клубы Премьер-лиги, успешно работающие футбольные академии с развитой инфраструктурой и широкими возможностями для роста мастерства игроков.

Сенсация? Так ее могут воспринимать команды-соперники, которые привыкли из года в год в своем междусобойчике распределять призовые места в первенстве России. Руководство челябинской спортшколы рассматривает выступление своей команды как закономерный результат планомерной работы с РФС в рамках деятельности регионального центра. Солидарен с ним и министр спорта Челябинской области Александр Гриб, прокомментировавший выступление команды корреспонденту Первого областного информагентства.

«Конечно, парни нас приятно порадовали, но я бы не назвал их результаты таким уж большим для нас сюрпризом. Скорее, их успех стал приятным вознаграждением за наши совместные труды. Два года назад губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с РФС. Это дало нашему региону дополнительные возможности для того, чтобы выстроить систему подготовки спортивного резерва, укрепить футбольную инфраструктуру, обучить тренеров и дать возможность ребятам тренироваться в хороших условиях и удобное для них время. Все эти предпринятые нами шаги при поддержке главы региона начинают приносить первые плоды», — отметил Александр Гриб.

В декабре 2022 года в Москве состоялось заседание комиссии при президенте РФС по аттестации футбольных школ. На нем среди прочих было принято решение присвоить статус Регионального центра РФС челябинской областной спортшколе по футболу до конца 2026 года. Разумеется, это послужило толчком в том числе и к нынешнему результату команды «Челябинск-ОСШ».

Однако министр спорта подчеркивает, что школа с новым статусом — это своего рода вершина пирамиды. Кирпичики в ее основание были заложены до того, как было принято это важное решение. Когда по поручению губернатора школа была переведена на областной уровень, в нее были привлечены лучшие тренеры, укреплена материально-техническая база и, наконец, поставлены более амбициозные цели.

Талантливый резерв — основа для будущих побед главной команды города

Не лишним будет напомнить, что ребята из «Челябинска-ОСШ» тренируются на базе стадиона «Калибр» — одной из старейших футбольных площадок города. За счет федеральных средств здесь было постелено искусственное поле, а спортшкола «сменила» собственника: ее учредителем стало региональное министерство спорта. Нынешний успех юных футболистов все-таки не первый, в минувшем сезоне команда «Челябинск-ОСШ» 2007 г. р. успешно дебютировала в Юношеской футбольной лиге, став серебряным призером турнира.

Кстати, при подготовке к финалу первенства России команды двух возрастов «Челябинск-ОСШ» провели учебно-тренировочные сборы во Владикавказе, среди них и ребята 2008 г. р. Они сыграли несколько товарищеских матчей с местными командами, получили необходимую практику и опыт перед стартом турнира. Это в конечном счете тоже положительно отразилось на игре и выступлении команды.

Остается только догадываться, какие перспективы могут открыться перед челябинскими ребятами, когда в 2025 году будет сдан в эксплуатацию крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. В апреле прошлого года в Челябинске состоялась презентация спортивного объекта, инвестором которого выступило руководство УГМК. Губернатор эту идею поддержал, отметив, что появление в южноуральской столице крытого спортивного комплекса позволит футболистам проводить круглогодичные тренировки.

Планируется, что в новой крытой арене будут проводить тренировки и игроки ФК «Челябинск». Уже через два-три года талантливые ребята 2007 и 2008 года рождения будут стучаться в двери главной команды города. С такой «подпиткой» снизу не приходится сомневаться в том, что выход профессиональной команды в Первую лигу лишь вопрос времени. Это и есть тщательно продуманная и четко выверенная работа на перспективу. На долгие годы вперед.