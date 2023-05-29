Футбольный клуб «Челябинск» потерпел сокрушительное поражение в Тюмени

Во Второй лиге южноуральцы проиграли сопернику со счетом 0:7

Сокрушительное и болезненное поражение потерпел ФК «Челябинск» в очередном туре Второй лиги первенства России. Лидер чемпионата ФК «Тюмень» разгромил южноуральцев на своем поле со счетом 7:0 — это одно из самых крупных поражений в истории челябинского футбола, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский клуб в текущем сезоне долгое время находился в группе лидеров чемпионата Второй лиги (группа 4). Однако к финишу заметно притормозил и сдал позиции, опустившись на 4-е место в турнирной таблице. Тем не менее, результат игры в Тюмени иначе как сенсацией не назовешь. И дело не в том, что ФК «Челябинск» противостоял лидер чемпионата. Удивительно то, как и с каким счетом южноуральцы проиграли принципиальному сопернику.

Вчера, 28 мая, был не день ФК «Челябинск». Уже в самом дебюте игры Даниил Маругин открыл счет в матче. Еще до ухода на перерыв хозяевам удалось закрепить успех, дважды поразив ворота соперника, — сначала это сделал Илья Порохов, а затем Даниил Павлов.

Увы, тренерскому штабу южноуральцев во главе с Виктором Булатовым не удалось достучаться до своих подопечных в перерыве. Во втором тайме ФК «Челябинск» не смог изменить ход игры и пропустил еще четыре (!) безответных мяча. Их авторами стали все тот же Порохов, Павел Шадрин, Антон Кобялко и Владимир Лаптев.

«Счет неприличный, конечно. Да, ФК „Тюмень“ сильней. И его победа закономерна. У каждой команды бывают „черные дни“. Сегодня такой день в истории челябинского футбола. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такой результат. Да, пропустили матч два основных наших защитника, но это не оправдание. Беру ответственность за такое поражение на себя», — подвел итог матчу на пресс-конференции наставник ФК «Челябинск» Виктор Булатов.

Отметим, что тюменцы, заняв первое место, получили не только золотые медали, но и путевку в Первую лигу. Они обеспечили себе чемпионство за тур до финиша турнира во Второй лиге. ФК «Челябинск» предстоит сыграть в сезоне-2022/2023 еще один матч — 4 июня на стадионе «Центральный» наша команда сыграет с омским «Иртышом». Однако вне зависимости от исхода матча южноуральцы занимают итоговое 4-е место в турнире. В следующем сезоне ФК «Челябинск» сыграет в Дивизионе «А» Второй лиги в группе «Серебряный».