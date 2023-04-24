Футбольный клуб «Челябинск» уступил в гостях лидеру Второй лиги чемпионата России

Южноуральцы проиграли ФК «Тюмень» со счетом 1:2

В 21-м туре чемпионата России по футболу во Второй лиге центральным матчем стал поединок в Тюмени, в котором лидер чемпионата одержал минимальную победу над идущим на третьем месте ФК «Челябинск» — 2:1. Гостям не помог гол и разыгравшегося Максима Руднева, для которого забитый мяч стал 6-м в пяти последних играх, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

На первых минутах челябинцы больше владели мячом. Но в дебюте пропустили опасную атаку хозяев. Антон Кобялко отпасовал слева в центр, но сначала наши защитники помешали пробить из пределов штрафной Евгению Лаптеву, а затем спас команду от неприятностей Сергей Глазков. Постепенно хозяева все чаще стали проводить опасные атаки и все чаще в игру вступал наш голкипер. Одним из самых активных в составе хозяев был экс-игрок нашей команды Никита Касаткин.

Казалось, что концовка тайма проходит под диктовку «Челябинска». Наши парни перехватили инициативу, контролировали игру. Но за пять минут до перерыва пропустили обидный гол со стандарта. После подачи в нашу штрафную с правого фланга от Никиты Касаткина и скидки Антона Кобялко под перекладину мяч отправил Евгений Болотов.

Во втором тайме игра пошла веселее. «Челябинск», которому нужно было отыгрываться, много атаковал, но и пропускал в ответ контрвыпады. В одном эпизоде Сергею Глазкову пришлось спасать команду после срезки головой от партнера Вячеслава Демина. На исходе часа игры Виктор Булатов выпустил Никиту Зырянова и Илью Шведюка. А через пять минут две желтые карточки подряд в течение буквально нескольких секунд получил Виктор Киселев, оставив команду в меньшинстве.

Но «Челябинск» не сдался и на 73-й минуте заработал 11-метровый. Пенальти четко реализовал лучший бомбардир клуба Максим Руднев, записав на свой счет уже 11-й гол в сезоне. Однако удержать ничейный счет челябинцам не удалось. Через пять минут был назначен пенальти уже в наши ворота. И его также спокойно реализовал Илья Порохов. Итог — 2:1 в пользу лидера.

В другом матче еще один южноуральский клуб, миасское «Торпедо», потерпело неожиданное домашнее поражение от «Урала-2» из Екатеринбурга. Несмотря на неудачные результаты в 21-м туре обе наши команды сохранили за собой занятые места в турнирной таблице: ФК «Челябинск» продолжает находиться на третьей строчке (38 очков), «Торпедо» — на 6-й (25 очков).

В следующем туре, 29 апреля, ФК «Челябинск» дома сыграет с ФК «Новосибирск», а миасское «Торпедо» проведет гостевой поединок в Ижевске с «Зенитом».