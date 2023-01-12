Челябинской спортшколе по футболу присвоили статус Регионального центра РФС

С условием, что до 2025 года в городе построят крытый манеж

В Москве состоялось заседание комиссии при президенте РФС по аттестации футбольных школ, на котором в числе прочих было принято решение присвоить статус Регионального центра РФС челябинской областной спортшколе по футболу до конца 2026 года. Но с обязательным условием, что в городе к 2025 году будет построен крытый футбольный манеж, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

ОГАУ ОСШ по футболу базируется на челябинском стадионе «Калибр». Наделение ее новым статусом подразумевает, что спортшкола получит широкий набор функций, суть которых сводится к тому, что при улучшении инфраструктуры здесь будут сосредоточены лучшие в регионе тренерские кадры и наиболее перспективные игроки.

«Присвоить статус „Региональный центр РФС“ ОГАУ „ОСШ по футболу“ (Челябинск) на срок по 31 декабря 2026 года с условием исполнения обязательств по строительству дополнительной инфраструктуры: крытого поля в срок по 2023 год и манежа в срок по 2025 год, а также внесение в Программу развития этапов и сроков строительства», — сообщается на сайте РФС.

В России насчитывается более 2500 футбольных школ, которые в зависимости от разработанных критериев ежегодно ранжируются РФС по четырем категориям (наивысшая — первая, самая низкая — четвертая). Начиная с третьей категории школы могут претендовать на получение одного из статусов РФС. Исходя из соответствия критериям, им могут быть присвоены статусы: детский футбольный центр, региональный центр РФС, академия футбола или академия футбола высшей категории. Наличие статуса позволяет школам получать методическую, организационную и финансовую поддержку со стороны РФС.

Отметим, что команда «Челябинск-ОСШ» в минувшем сезоне успешно выступила в дебютном для себя сезоне в Юношеской футбольной лиге. В дивизионе «Сибирь» южноуральцы заняли итоговое второе место, завоевав серебряные медали.

Напомним также, что в апреле 2022 года в Челябинске состоялась презентация строительства крытого манежа с полноразмерным футбольным полем. Инвестором строительства крытого футбольного манежа является Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), в которую входит Челябинский цинковый завод. Идею строительства такого объекта поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В региональной Федерации футбола наличие такого объекта называют прорывом — появление в Челябинске крытого спортивного комплекса позволит проводить тренировки круглый год, невзирая на капризы уральской погоды.