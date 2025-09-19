Фристайлист Игорь Омелин протестировал трассу для ски‑кросса в Швейцарии

В составе сборной России он начал подготовку к новому сезону на горнолыжном курорте Саас‑Фе

Сборная России по фристайлу готовится к старту зимнего сезона на горнолыжном курорте в Швейцарии. В составе национальной команды по ски-кроссу протестировал трассу в Саас-Фе и Игорь Омелин из Аши. Сборы российской сборной в Европе стали важным этапом подготовки к возможному возвращению наших атлетов на международные соревнования, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Российские спортсмены лишены были возможности принимать участие в международных стартах из-за политических событий. Поэтому вынуждены были состязаться друг с другом на национальных стартах. Но в предстоящем сезоне есть вероятность их возвращения на международную арену.

«Саас-Фе — идеальное место, чтобы решить все вопросы подготовки команды к вероятному допуску на международные соревнования. Приняли нас хорошо, все прошло благоприятно. Поначалу мы ощутили легкое напряжение, но позднее все выровнялось. Наше присутствие там — это как донесение информации до международного спортивного сообщества, что Россия — неотъемлемая часть мирового спорта», — отметил старший тренер команды по ски-кроссу Константин Киреев.

Солидарен с тренером и один из лидеров национальной сборной Игорь Омелин. Спортсмен из Аши до «блокады» регулярно выступал на этапах Кубка мира, становился участником Олимпийских игр. И он горит желанием вновь соревноваться с сильнейшими соперниками.

«Приятно вернуться после такого долгого перерыва, увидеть своих соперников, оппонентов. Все, кого мы встретили, были рады нас увидеть. Это уже является хорошим признаком того, что все же существует здравый смысл. Надеюсь, что нас допустят к Олимпийским играм и мы сможем по-настоящему себя показать на трассах мирового уровня», — отметил южноуральский спортсмен.

В составе сборной России учебно-тренировочные сборы в Швейцарии провели также Андрей Герасимов, Дмитрий Гайдук, Павел Долгинцев, Владимир Шмыров, Наталья Шерина, Полина Рябова, Дарья Чащина, Мария Бугаевская и Алексей Колычев. В ближайшее время все они вернутся в Россию и начнут еще один этап подготовки к старту сезона-2025/2026.