В Кемеровской области на ГЛК «Горная Саланга» завершили зимний сезон сильнейшие фристайлисты страны в дисциплине ски-кросс. В мужских состязаниях победную точку поставил лидер национальной сборной Игорь Омелин. Он выиграл Кубок чемпионов, подтвердив статус фаворита. В аналогичных состязаниях среди женщин выиграла Полина Рябова из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
На Кубке чемпионов на горнолыжном курорте «Горная Саланга» ски-кроссисты состязались на одной из самых протяженных трасс России. Компанию нашим соотечественникам составили спортсмены из Китая. Впрочем, они за высокие места не боролись, пьедестал почета в мужских и женских состязаниях был представлен исключительно российскими фристайлистами.
Фристайл. Ски-кросс. Кубок чемпионов. Женщины:
1. Полина Рябова (Санкт-Петербург).
2. Наталья Шерина (Ленинградская область).
3. Елизавета Понкратова (Красноярский край).
Фристайл. Ски-кросс. Кубок чемпионов. Мужчины:
1. Игорь Омелин (Челябинская область / Красноярский край).
2. Андрей Герасимов (Санкт-Петербург).
3. Владимир Шмыров (Пермский край).
Кубок чемпионов в Кемеровской области подвел черту под спортивным сезоном-2024/2025 для представителей ски-кросса. Напомним, что ранее сильнейшие спортсмены страны выступили на финале Кубка России в ГЛК «Солнечная долина». Здесь также победу одержали Игорь Омелин и Полина Рябова.