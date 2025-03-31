Игорь Омелин из Аши выиграл Кубок чемпионов по фристайлу в ски‑кроссе

Южноуральский спортсмен победно завершил зимний сезон

В Кемеровской области на ГЛК «Горная Саланга» завершили зимний сезон сильнейшие фристайлисты страны в дисциплине ски-кросс. В мужских состязаниях победную точку поставил лидер национальной сборной Игорь Омелин. Он выиграл Кубок чемпионов, подтвердив статус фаворита. В аналогичных состязаниях среди женщин выиграла Полина Рябова из Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На Кубке чемпионов на горнолыжном курорте «Горная Саланга» ски-кроссисты состязались на одной из самых протяженных трасс России. Компанию нашим соотечественникам составили спортсмены из Китая. Впрочем, они за высокие места не боролись, пьедестал почета в мужских и женских состязаниях был представлен исключительно российскими фристайлистами.

Фристайл. Ски-кросс. Кубок чемпионов. Женщины:

1. Полина Рябова (Санкт-Петербург).

2. Наталья Шерина (Ленинградская область).

3. Елизавета Понкратова (Красноярский край).

Фристайл. Ски-кросс. Кубок чемпионов. Мужчины:

1. Игорь Омелин (Челябинская область / Красноярский край).

2. Андрей Герасимов (Санкт-Петербург).

3. Владимир Шмыров (Пермский край).

Кубок чемпионов в Кемеровской области подвел черту под спортивным сезоном-2024/2025 для представителей ски-кросса. Напомним, что ранее сильнейшие спортсмены страны выступили на финале Кубка России в ГЛК «Солнечная долина». Здесь также победу одержали Игорь Омелин и Полина Рябова.