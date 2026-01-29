Спортсмены России и Китая сразятся за Кубок чемпионов по ски‑кроссу в Миассе

Соревнования по фристайлу пройдут в марте на ГЛК «Солнечная долина»

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе проведут Кубок чемпионов по ски-кроссу. В соревнованиях примут участие не только звезды российского фристайла, но и приглашенные гости из Китая. Среди них — участники Олимпийских игр, призеры чемпионатов и этапов Кубка мира. Турнир состоится 14 марта, сообщает региональный Минспорт.

Для проведения соревнований будет подготовлена специальная трасса, а для зрителей — оборудованная фан-зона. Спортсмены будут соревноваться по олимпийской системе: в каждом заезде одновременно стартуют четыре человека, а в следующий раунд проходят только двое первых.

Планируется, что в Кубке чемпионов по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» выступят сильнейшие российские спортсмены. Компанию им составят и атлеты из Китая. Челябинская область будет представлена одним из лидеров национальной сборной — Игорем Омелиным из Аши.

«Помимо спортивной борьбы, гостей мероприятия ждет насыщенная развлекательная программа. Организаторы подготовили интерактивные активности, ярмарку сувениров и гастрономические площадки. Кульминацией дня станет концерт специального гостя, имя которого пока держится в секрете», — сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Кубок чемпионов пройдет 14 марта при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторами соревнований выступят Федерация фристайла России, Фонд поддержки спорта и горнолыжный курорт «Солнечная долина».

Возрастное ограничение: 0+