Фигуристка Аделия Петросян станет главной звездой Гран‑при в Магнитогорске

На южноуральском льду она представит прообраз своей олимпийской программы

Стал известен предварительный состав участников этапа Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске. Соревнования соберут сильнейший состав участников, а главной звездой предстоящего турнира станет двукратная чемпионка России Аделия Петросян. Накануне она завоевала путевку на Олимпийские игры, и велика вероятность, что на магнитогорском льду представит программу, с которой выступит в Милане-2026.

Состязания в Магнитогорске откроют соревновательный сезон для сильнейших фигуристов страны. В программе — выступления в одиночном катании среди мужчин и женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов.

Уже известно, что на лед арены «Металлург» выйдут звезды российского и мирового фигурного катания. Среди них победительница этапов серии Гран-при Анна Фролова, бронзовый призер Олимпийских игр в командных соревнованиях, чемпион Европы Марк Кондратюк, танцевальные дуэты Василиса Кагановская / Максим Некрасов, Софья Леонтьева / Даниил Горелкин и другие титулованные спортсмены.

Однако главной звездой предстоящих соревнований станет двукратная чемпионка России Аделия Петросян — победительница квалификационного олимпийского турнира. Ей предстоит серьезная подготовка к выступлению на зимней Олимпиаде — 2026 в Италии. Велика вероятность того, что к ней она будет готовить новую программу, прообраз которой мы, возможно, увидим на магнитогорском льду.

Отметим, что помимо этапа Гран-при в Магнитогорске состоятся и состязания «Звезды Магнитки» с участием сильнейших и перспективных юниоров. Они поборются за награды турнира с 22 по 24 октября. А уже 25—26 октября на лед выйдут сильнейшие фигуристы страны на этапе Гран-при.

Напомним, что в прошлом сезоне в Магнитогорске победительницей Гран-при среди женщин стала Анна Фролова, среди мужчин победу праздновал Марк Кондратюк, в парном катании первенствовали Елизавета Осокина / Артем Грицаенко, а в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин.

Не останутся в стороне и любители фигурного катания в Челябинске. Так, с 4 по 9 марта 2026 года южноуральская столица примет финальный этап Гран-при России среди юниоров. Эти состязания примет арена «Трактор».

Возрастное ограничение: 0+