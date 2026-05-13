Уроженец Челябинска Егор Ковальчук назначен врио губернатора Брянской области

С июля 2024 года он возглавлял правительство Луганской Народной Республики

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Егора Ковальчука временно исполняющим обязанности главы Брянской области. Документ опубликован вечером в среду.

Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий Александра Богомаза, который покинул пост по собственному желанию. Согласно тексту Указа, глава государства принял отставку Богомаза.

Новым врио назначен Егор Ковальчук. Он будет исполнять обязанности губернатора до вступления в должность избранного главы региона.

Указ вступает в силу с момента подписания.

Егор Викторович Ковальчук родился в Челябинске в 1973 году. Работал вице-губернатором Челябинской области и был главой Миасского городского округа. С июля 2024 года возглавлял правительство Луганской Народной Республики.