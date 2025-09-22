В Магнитогорске стартовала продажа билетов на Гран‑при по фигурному катанию

Состязания пройдут с 22 по 26 октября на льду арены «Металлург»

Организаторы Гран-при и турнира «Звезды Магнитки» по фигурному катанию объявили о старте продаж билетов на два этих престижных события. Состязания пройдут с 22 по 26 октября на льду арены «Металлург» и соберут звезд российского фигурного катания. На магнитогорском льду выступят лидеры национальной сборной, сообщает региональный Минспорт.

Магнитогорск уже не первый год принимает у себя сильнейших фигуристов страны. В этом году они вновь представят свои программы любителям фигурного катания. На льду арены «Металлург» состоятся сразу два престижных турнира:

— «Звезды Магнитки» (юниоры, 22—24 октября).

Перспективные юниоры поборются за победу в одиночном катании среди юношей и девушек, парном катании и танцах на льду;

— этап Гран-при России (взрослые, 25—26 октября).

На лед выйдут сильнейшие фигуристы страны — лидеры сборной России, в том числе и претенденты на участие в зимних Олимпийских играх — 2026.

Расписание соревнований:

— 22 октября (ср.), 17:30. Юниоры. Ритм-танец и короткая программа пар;

— 23 октября (чт.), 13:00. Юниоры. Произвольные программы (танцы, пары), короткая программа (одиночники);

— 24 октября (пт.), 12:45. Юниоры. Произвольные программы (одиночники);

— 25 октября (сб.), 14:30. Взрослые. Церемония открытия, короткие программы (женщины, мужчины, пары, танцы);

— 26 октября (вс.). Взрослые. Произвольные программы и церемония награждения.

Билеты продаются на конкретные виды программы в течение дня. Внимание, остерегайтесь фейковых сайтов! Приобрести билеты можно только в Городских зрелищных кассах по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+