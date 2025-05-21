Магнитогорск и Челябинск вновь примут сильнейших фигуристов страны

Федерация фигурного катания России опубликовала календарь соревнований на сезон‑2025/2026

В сезоне-2025/2026 на Южном Урале вновь пройдут два топовых соревнования с участием сильнейших фигуристов страны. Магнитогорск примет этап Гран-при, а Челябинск — финальную серию турнира. Об этом стало известно после заседания исполкома Федерации фигурного катания России, на котором были определены даты и места проведения соревнований в сезоне-2025/2026.

Руководитель Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе на заседании подвел итоги минувшего сезона. Он подчеркнул, что все запланированные всероссийские соревнования, практически все старты транслировались на Первом канале, что подогревало интерес к фигурному катанию в целом.

«В российском фигурном катании очень насыщенный соревновательный календарь, появилось много новых уникальных турниров. В следующем сезоне мы планируем продолжать развивать не только профессиональное, но и любительское взрослое фигурное катание, а также впервые будут включены соревнования спортивного балета на льду», — добавил Антон Сихарулидзе.

Также на заседании был утвержден календарный план основных всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках в сезоне-2025/2026. Как и в прошлом сезоне, пройдут этапы серии Гран-при России — шесть юниорских и пять взрослых.

Магнитогорск снова проведет два турнира. Юниорский этап Гран-при состоится 22—24 октября, а за ним взрослые соревнования «Звезды Магнитки» (24—27 октября). Финал серии Гран-при примет Челябинск. Причем в южноуральскую столицу приедут как сильнейшие юниоры страны, так и взрослые фигуристы. Эти соревнования состоятся 4—9 марта 2026 года.