Федор Конюхов посетит детскую регату на озере Тургояк в Челябинской области

Знаменитый путешественник также заложит первый камень в постамент скульптуры Николая Чудотворца

Известный путешественник Федор Конюхов приедет в Челябинскую область для того, чтобы посетить детскую регату, которая пройдет с 9 по 14 июня в Миассе на озере Тургояк. Он не только пообщается с юными яхтсменами, но и заложит первый камень в постамент бронзовой скульптуры Николая Чудотворца — покровителя всех мореплавателей и путешественников, сообщает региональный Минспорт.

Детская парусная регата «Кубок путешественника Федора Конюхова» пройдет в Миассе с 9 по 14 июня на озере Тургояк уже в 12‑й раз. Находит время на то, чтобы посетить состязания, и известный путешественник. В этом году в рамках своего визита Федор Конюхов примет участие в еще одном важном мероприятии — он заложит первый камень в постамент бронзовой скульптуры Николая Чудотворца, который является покровителем всех мореплавателей и путешественников.

Состязания на озере Тургояк соберут более 150 юных яхтсменов со всей России. Они будут соревноваться в классах «Оптимист», «Кадет» и «Ракета 270». В них выступят юноши и девушки в возрастных категориях до 16 и 18 лет. По сложившейся уже традиции пообщается с ребятами и сам Федор Конюхов.

Отметим также, что в ноябре прошлого года сын путешественника Оскар Конюхов сообщил, что памятник святителю Николаю Чудотворцу появится в Сатке. Монумент высотой 6—8 метров воссоздавали по иконе, которую написал сам Федор Филиппович.

Добавим, что в последний раз Федор Конюхов приезжал в Челябинскую область в октябре 2023 года. Он принял участие в предпремьерном показе фильма «Повелитель ветра». В художественной киноленте, снятой режиссером Федором Бондарчуком, рассказывается о знаменитом полете Федора Конюхова на воздушном шаре вокруг Земли.