В Челябинске состоялся предпремьерный показ фильма «Повелитель ветра»

В кинотеатр «Победа» приехал Федор Конюхов, Федор Бондарчук, режиссер Игорь Волошин

«Мы знаем, что Федор Конюхов родился не в Челябинской области, но он тесно связан с нашим регионом. Он почетный житель Миасса, у него здесь дом, он проводит регату на Тургояке, занимается здесь с детьми. Да и первые лодки, на которых он пересек океан, носили название „УралАЗ“ и „Тугоряк“. Поэтому Федор, безусловно, наш земляк. И я горд и счастлив, что один из первых показов фильма происходит в Челябинске»,

— заявил Алексей Текслер.

«Я снимал эту картину для своей семьи, для своих детей. Фильм идет полтора часа. Я надеюсь, что за это время вы вспомните о своих детях и о себе маленьком. Вспомните о мечте. У Льва Толстого есть такая формулировка: „деятельная благодетель“. Для меня Федор Конюхов — деятельная благодетель в сегодняшнем мире»,

— обратился к зрителям Федор Бондарчук.

За два дня до официальной кинопремьеры в России, в Челябинске состоялся специальный полузакрытый показ нового фильма «Повелитель ветра» . Эта картина основана на реальных событиях и посвящена одному из главных рекордов знаменитого путешественника — полету на воздушном шаре вокруг Земли.Главную роль в картине сыграл Федор Бондарчук. По его словам, он впервые в своей карьере играл современника. Федор Конюхов дал свое благословение на съемки при условии, что его сыграет именно Бондарчук. Сам Конюхов не присутствовал на съемках, но утвердил команду консультантов. В картине отличный каст: Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский. Музыку писал композитор Алексей Рыбников.«Повелитель ветра» называют блокбастером мирового уровня. Как утверждает генеральный директор «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук , по уровню спецэффектов и работе с компьютерной графикой этот фильм не уступает мировым хитам.Билеты на предпремьерный показ в обновленный большой зал кинотеатра «Победа» раскупили за сутки. Можно сказать, что большой зал «Победы» не видел столько зрителей со времен «Титаника».Предпремьерный показ посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Сам путешественник подтвердил, что относится к южноуральцам как к родным людям.

На премьеру фильма в Челябинске пришли представители православного духовенства. В Москве при доме-музее Конюхова есть небольшая православная часовня в память о погибших моряках и путешественниках. Челябинцы передали для нее терновый венец, изготовленный из колючей проволоки, и старинную икону старообрядцев.

«Венок победителя — это всегда терновый венец. А на старообрядческой иконе изображен образ Крестителя Иоанна. Пусть он укрывает вас в путешествии двумя крылами», — объяснил смысл подарка отец Игорь Шестаков.

Федор Конюхов заявил, что возьмет икону в ближайшее путешествие. Через несколько дней он на шесть месяцев уходит в море на катамаране.

Фильм «Победитель ветра» выходит в прокат во всех кинотеатрах страны с 5 октября.Особую благодарность за организацию показа фильма в Челябинске авторы картины выражают Ирине Текслер.