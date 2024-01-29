Федор Конюхов отправился в двухнедельное путешествие по ОАЭ

Пустыни он и его команда пересекают на верблюдах

27 января известный путешественник и рекордсмен Федор Конюхов вместе с приморским предпринимателем Иваном Молчановым отправился в экспедицию «Через семь эмиратов» по ОАЭ. За две недели он и его команда планируют преодолеть на верблюдах 560 километров. Маршрут проложен через Абу-Даби, Дубай, Шарджу, Рас-эль-Хайму, Аджман, Фуджайру и Умм-эль-Кайвайн, сообщается в телеграм-канале путешественника.

«Старт состоялся в городе Аль-Эйн столичного эмирата Абу-Даби на рассвете. Караван идет в светлое время суток со скоростью 30—40 километров в день с привалом на короткий дневной отдых и остановками на закате. Местами стоянок выбраны древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом», — говорится в телеграм-канале.

Экспедиция является подготовкой к более масштабному путешествию: Федор Конюхов намерен пересечь Аравийский полуостров от Персидского залива до Красного моря через Саудовскую Аравию.

Целями текущей экспедиции являются укрепление гуманитарного сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, изучение истории освоения Аравийского полуострова и международный обмен опытом в сфере экспедиционной деятельности.