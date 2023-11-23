Памятник Николаю Чудотворцу, созданный по иконе Федора Конюхова, установят в Сатке

Работу над монументом ведет народный художник России Александр Рукавишников

В Сатке появится памятник святителю Николаю Чудотворцу. Образ святого воссоздается по иконе, которую написал путешественник Федор Конюхов. Об этом на своей личной странице в «ВКонтакте» сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

«В мастерской Александра Рукавишникова идет работа по созданию скульптурного образа святителя Николая Чудотворца Мысгорновского. Скульптура изготовляется для города Сатки Челябинской области»,— написал Оскар Конюхов.

Модель памятника уже изготовлена в мягком материале. Далее ее отсканируют и отольют в бронзе. Монумент будет высотой около шести-восьми метров.

До этого памятник святителю Николаю, изготовленный по иконе Федора Конюхова, уже был установлен в Мурманске. В одной руке святитель держит мыс Горн, а в другой — парусник. Николай Чудотворец считается покровителем путешественников.

Ранее в Челябинске состоялся предпремьерный показ фильма «Повелитель ветра» — в кинотеатр «Победа» приехали Федор Конюхов, Федор Бондарчук, режиссер Игорь Волошин.

