Федор Конюхов завершил первую в истории российско-арабскую экспедицию на верблюдах

Путешественник прошел через семь эмиратов за две недели

Путешественник и рекордсмен Федор Конюхов завершил двухнедельную экспедицию на верблюдах. Она стала первой в истории российско-арабских отношений и подготовкой к крупному переходу — пересечению Аравийского полуострова с востока на запад от Персидского залива через Королевство Саудовская Аравия до Красного моря. На своей странице в социальных сетях наш почетный житель рассказал о впечатлениях от путешествия по пустыне.

Экспедиция называется «Через Семь Эмиратов». Федор Конюхов осуществил ее с приморским бизнесменом Иваном Молчановым. Старт путешествию был дан 27 января в пригороде Аль-Эйн эмирата Абу-Даби. За две недели экспедиция прошла через все 7 эмиратов и завершила свой путь в городке Аль Саади эмирата Рас-эль-Хайма. Участников перехода впечатлило восточное гостеприимство, ведь в каждом эмирате их встречали первые лица. Верблюды проходили в день по 30—40 километров, путешественники все две недели разбивали новые лагеря посреди пустыни.

«Последний раз я был в караванной экспедиции в Эфиопии и очень рад снова вернуться в пустыню, прикоснуться к традициям и обычаям хозяев этих мест. Путешествие на верблюдах — это путешествие во времени. Величественные песчаные дюны, сухой ветер пустыни, бесконечное звездное небо — все это настраивает на мысли о вечности. С собой я забираю новые впечатления, эскизы к будущим картинами и замыслы о большой экспедиции через весь Аравийский полуостров», — передает Федор Конюхов.

Организаторы экспедиции отметили, что проект призван подчеркнуть высокий уровень гуманитарного двустороннего российско-арабского сотрудничества.