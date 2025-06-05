Федор Конюхов откроет на озере Тургояк скульптуру в честь покровителя мореплавателей

А еще пообщается с юными яхтсменами на детской регате

Знаменитый путешественник Федор Конюхов посетит детскую регату на озере Тургояк в Челябинской области. Здесь с 8 по 13 июня пройдут всероссийские соревнования, на которых юные ребята будут бороться за медали в нескольких классах судов. Федор Конюхов пообщается с ними, а еще примет участие в открытии скульптуры святителя Николая Чудотворца Мысгорновского — покровителя всех мореплавателей, сообщает региональный Минспорт.

Всероссийские соревнования по парусному спорту «Кубок путешественников Федора Конюхова» традиционно проводятся на озере Тургояк в Челябинской области в начале июня. Ежегодно старается приезжать на состязания, чтобы поддержать юных яхтсменов и пообщаться с ними, Федор Конюхов — идейный вдохновитель регаты. Не изменит он традиции и в этом году.

Старты пройдут в нескольких классах судов: «Оптимист», «Кадет», «Ракета 270». Планируется проведение девяти гонок, в которых примут участие ребята из разных уголков страны. Командный зачет будет определяться по сумме четырех лучших мест, занятых спортсменами (экипажами) команды в классах яхт. В прошлом году главный трофей — Кубок путешественника — завоевала команда из Тольятти.

Еще один важный момент в рамках проведения регаты — встреча с Федором Конюховым. В этом году Федор Филиппович посетит церемонию открытия 9 июня и примет участие в торжественном открытии скульптуры святителя Николая Чудотворца Мысгорновского — покровителя всех мореплавателей. Напомним, в прошлом году был заложен первый камень в постамент статуи.