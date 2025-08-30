Фарм-клуб «Металлурга» выиграл мемориал Ромазана в Магнитогорске

Главная хоккейная команда города заняла лишь третье на домашнем предсезонном турнире

Неожиданно завершился хоккейный предсезонный турнир памяти Ромазана в Магнитогорске. Победу в нем одержал клуб «Магнитка», выступающий в ВХЛ. В решающем матче южноуральцы одержали победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 2:1. Магнитогорский «Металлург» занял лишь третье место, а замкнул турнирную таблицу астанинский «Барыс», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В том, что так завершился мемориал Ромазана, конечно, есть элемент сенсации. Ну, а как иначе, если топовый предсезонный турнир с большой историей выигрывает команда ВХЛ? При том, что ее соперниками были команды элитного дивизиона чемпионата России, то есть КХЛ.

Кроме того, нужно было учитывать то, что «Барыс» в его нынешнем состоянии вряд ли может претендовать на высокие места в КХЛ, а «Салават Юлаев» и «Металлург» уж очень много экспериментировали со своими составами. В такой ситуации хорошо сработали игроки «Магнитки», которые и взяли первое место на турнире.

Но (и это очень важно!) все это не умаляет заслуг хоккеистов «Магнитки». Они — большие молодцы! Они ведь тоже решают свои задачи, готовятся к старту сезона в ВХЛ. Но проявили себя с лучшей стороны на предсезонном турнире в битвах с топовыми соперниками. И заслуженно взяли трофей!

Ключевым для них стал, вероятно, поединок с земляками-магнитогорцами. Хотя с этим могут поспорить болельщики в Магнитогорске, если учесть, какая развязка произошла в последний день турнира. Так или иначе, а фарм-клуб «Металлурга» взял и «хлопнул» старших товарищей во второй игровой день, одержав победу по буллитам.

«В этой игре, я думаю, победили магнитогорские воспитанники. Сегодня их была россыпь — ребята 2006–2007 годов рождения. Для них это хороший опыт. Да, для них это действительно важный опыт, и хорошо, что он у них появился. Мы хоть поверхностно, но увидели ребят, попросили их показать лучшие качества в игре», — подвел итог матчу главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин.

Турнирная ситуация сложилась таким образом, что все решалось в последний игровой день. Кстати, по регламенту соревнований, в нем не были предусмотрены финал и матч за 3-е место — победитель определялся по сумме набранных очков. «Магнитке» достаточно было не проиграть «Салавату Юлаеву», чтобы завоевать трофей. К тому моменту «Металлург» уже лишился шансов побороться за трофей.

Предсезонный хоккейный турнир. Мемориал И. Х. Ромазана. Результаты матчей:

26 августа

«Барыс» (Астана) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 1:2.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:5.

27 августа

«Барыс» (Астана) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:3 (от).

«Металлург» (Магнитогорск) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 2:3 (бул).

28 августа

«Магнитка» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1.

«Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 2:1.

Сюжет игры получился классным. Если коротко, то вплоть до 60-й минуты уфимцы вели в счете 1:0. То есть этого им хватало для того, чтобы обойти «Магнитку» и стать победителем турнира. Но южноуральцы проявили волю и характер. За 42 секунды до конца основного времени Матвей Галенюк сравнял счет!

Главный тренер гостей Виктор Козлов пошел ва-банк и заменил вратаря на шестого полевого игрока (для первого места «Салавату Юлаеву» необходима была победа в основное время). В этот момент Артур Болтанов совершил перехват, отдал пас на Галенюка, и тот поразил пустые ворота — 2:1. Это было финальным аккордом классного турнира.

«Это очень полезный опыт для нас в преддверии регулярного чемпионата. Соперники заставляли нас быстро принимать решения. Поэтому было важно посмотреть, как команда действует в таких условиях — где-то терпеливо, где-то выжидательно, особенно в обороне. Наши парни проявили себя с лучшей стороны, спасибо им», — сказал главный тренер ХК «Магнитка» Евгений Полозов.

Предсезонный хоккейный турнир. Мемориал И. Х. Ромазана. Итоговая таблица:

1. «Магнитка» (Магнитогорск) — 6 очков.

2. «Салават Юлаев» (Уфа) — 3 очка.

3. «Металлург» (Магнитогорск) — 3 очка.

4. «Барыс» (Астана) — 2 очка.

Отметим, что в эти же сроки на арене «Трактор» прошел Кубок губернатора Челябинской области. Победу в нем одержали хозяева турнира, итоги турнира мы подвели здесь. А еще на награждении победителей и призеров соревнований важную речь сказал губернатор Алексей Текслер. Глава региона поздравил «черно-белых» с победой и завуалированно сообщил, какая задача стоит перед ними перед стартом сезона-2025/2026 в КХЛ.