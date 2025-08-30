Алексей Текслер: «Трактор» начнет писать новую историю клуба»

Губернатор Челябинской области намекнул о больших задачах команды в предстоящем сезоне

Хоккейный клуб «Трактор» вчера, 29 августа, завоевал Кубок губернатора Челябинской области, выиграв в финальном матче у хабаровского «Амура» со счетом 5:2. Поздравил команду с успешным выступлением на предсезонном турнире глава региона и президент ХК «Трактор» Алексей Текслер. Губернатор отметил, что в предстоящем сезоне перед командой стоят амбициозные задачи и намекнул, что «через несколько она начнет писать новую историю клуба».

Челябинский «Трактор» неудачно стартовал в домашнем предсезонном турнире, потерпев поражение от «Амура» (0:3). Однако затем с каждым матчем прибавлял, одержав три победы подряд. Последняя из них случилась в финальном поединке с тем же хабаровским клубом. В этот раз «черно-белые» были значительно сильнее соперника, обыграв «тигров» со счетом 5:2.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил «Трактор» с заслуженной победой, пожелав также как можно быстрее адаптироваться в коллективе новичкам команды.

«Буквально через несколько дней начнется регулярный чемпионат. Мы начнем писать новую историю нашего клуба. Я очень хотел бы, чтобы каждый из вас попал в эту историю. Я хотел бы пожелать всем ребятам, которые присоединились к команде, успехов, проявить себя и заслужить любовь наших болельщиков. Они у нас замечательные. Думаю, что даже по предсезонному турниру вы могли это заметить», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона (он же и президент ХК «Трактор» — прим. авт.) также завуалировано озвучил задачи, которые стоят перед клубом в предстоящем сезоне. Алексей Текслер не стал говорить о победе в Кубке Гагарина, но болельщики прекрасно поняли главный посыл, о котором сказал губернатор.

«Не будем подробно обсуждать наши цели. Вы их прекрасно знаете. Поговорим об этом ближе к старту плей-офф. А сейчас я хотел бы пожелать команде, чтобы она стала одним целым и дружным коллективом. Действовать по принципу „один за всех — и все за одного“. Причем не только на площадке, но и вне льда. Дружный коллектив — сильная команда, а значит, будут победы», — добавил Алексей Текслер.

Напомним, что вчера, 29 августа, в арене «Трактор» завершился Кубок губернатора Челябинской области. В финальном матче победу одержали хозяева турнира, выигравшие у хабаровского «Амура» со счетом 5:2. Лучшим защитником Кубка губернатора-2025 был признан Сергей Телегин.В этом материале мы подвели краткие итоги турнира и сделали пару любопытных выводов.