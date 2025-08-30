«Трактор» долго запрягал, но кубок взял — итоги хоккейного турнира Челябинске

Команда плохо стартовала, прибавляла по ходу матчей, но делать серьезные выводы по ее игре не нужно

Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли домашний предсезонный турнир, завоевав Кубок губернатора. Ожидаемо, если учесть уровень соперников. Но не обошлось без неприятных сюрпризов — команда плохо начала турнир, прибавляла по ходу матчей и завершила свое выступление яркой игрой в финале. Главный вывод Кубка губернатора-2025 состоит в том, что делать выводы не стоит. В этом убежден корреспондент ИА «Первое областное».

Каждый год в преддверии Кубка губернатора Челябинской области журналисты регионального и федерального уровня часто любят вспоминать о проклятии турнира. Мол, с годами уже сложилось суеверие — команда, которая завоевывает трофей в Челябинске, затем остается без Кубка Гагарина. Честное слово, лично меня эта история уже немного подзадолбала.

Кубок губернатора уже завершился, «Трактор» взял трофей. И теперь в болельщицкой среде разговоры о том, что от «черно-белых» не стоит ждать победы в Кубке Гагарина только усилились. Господи, к чему бы это? Да, история подтверждает это. Но на то она и история, что когда-нибудь должна заканчиваться. И теперь самое важное — а были ли ранее весомые предпосылки к тому, чтобы обладатель Кубка губернатора затем и брал главный трофей КХЛ?

Посмотрите на участников челябинского турнира последних лет? «Барыс», «Амур», Лада«, «Автомобилист»... Да, ранее принимали участие более серьезные клубы, вроде «Металлурга», «Авангарда» и «Салавата Юлаева». На этом все? А где главные топ-клубы страны, которые регулярно в числе претендентов на победу в Кубке Гагарина? «Ак Барс», «Локомотив», ЦСКА, СКА? То-то же! Их в Челябинск не приглашают.

Вот и в этом году компанию «Трактору» составили скромные по меркам КХЛ команды. Представьте, если бы «Амур» завоевал Кубок губернатора? В Хабаровске болельщики должны были после этого сокрушаться: все, елы-палы, беда — выиграли трофей в Челябинске, можно забыть о победе в Кубке Гагарина. Смешно.

Кубок губернатора Челябинской области-2025. Групповой этап.

25 августа. «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Кирилл Слепец (Артур Гиздатуллин), 06:38 (5×5).

0:2 — Кэмерон Ли (Кирилл Слепец), 17:56 (5×5).

0:3 — Евгений Грачев (Кирилл Ураков, Сергей Дубакин), 55:38 (5×5).

Сама игра «Трактора» на домашнем турнире оставляла желать лучшего. Команда безобразно начала свое выступление, потерпев в первом же поединке «сухое» поражение от «Амура». На следующий день она «горела» с таким же счетом 0:3 соперникам из Сочи. В тот момент закрались неприятные мысли — неужели это тот «Трактор», который еще в прошлом сезоне играл в финале Кубка Гагарина? Неужели за лето команда так резко сдала и не может на равных биться даже с аутсайдерами Лиги?

Но надо было понимать, что ждать от «черно-белых» яркой игры рано. Команда позже других команд КХЛ вышла из отпуска, играет под нагрузкой и физически уступает соперникам в скоростях. Не случайно, даже после проигранного первого матча главный тренер «Трактора» Бенуа Гру не стал акцентировать внимание на результате и игре своих подопечных.

«Это был наш первый матч. Мы становились лучше по ходу этой игры. Было заметно, что мы в чем-то физически отстаем от соперника, так как начали нашу подготовку к сезону только 11 августа. Это отражалось и в катании. Мы катались недостаточно властно, если так можно выразиться. Все же наша работа еще в процессе», — отметил хедкоуч «Трактора».

Кубок губернатора Челябинской области-2025. Групповой этап.

26 августа. «Трактор» (Челябинск) — ХК «Сочи» — 5:4 (2:3, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Тимур Хафизов (Василий Мачулин, Данил Авершин), 08:03 (5×4).

0:2 — Матвей Гуськов (Василий Мачулин, Александр Яремчук), 13:43 (5×5).

0:3 — Жан-Кристоф Боден (Артур Тянулин, Сергей Попов), 15:36 (5×4).

1:3 — Александр Кадейкин, 16:16 (5×5).

2:3 — Андрей Светлаков (Егор Коршков, Семен Дер-Аргучинцев), 19:34 (5×4).

2:4 — Уилл Биттен (Жан-Кристоф Боден, Ноэль Хефенмайер), 21:06 (5×5).

3:4 — Степан Горбунов (Егор Коршков, Логан Дэй), 32:25 (5×5).

4:4 — Джордан Гросс (Александр Рыков, Арсений Коромыслов), 38:10 (5×5).

5:4 — Семен Дер-Аргучинцев (Василий Глотов, Андрей Светлаков), 58:35 (5×5).

Игра с ХК «Сочи» также оставила не самое приятное впечатление. Даже несмотря на то, что южноуральцы совершили крутой камбэк, вырвав победу со счетом 5:4. А вот в поединке с «Ладой» мы уже увидели некое подобие той игры, которое можем видеть от «трактористов» в ближайшем сезоне.

Кубок губернатора Челябинской области-2025. Групповой этап.

28 августа. «Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Александр Кадейкин (Михаил Григоренко, Джошуа Ливо), 09:25 (5×3).

2:0 — Андрей Светлаков (Джошуа Ливо), 16:47 (5×5).

3:0 — Федор Крощинский (Пьеррик Дюбе, Логан Дэй), 22:06 (5×5).

3:1 — Владислав Семин (Райли Савчук, Алекс Коттон), 24:14 (5×5).

4:1 — Семен Дер-Аргучинцев (Логан Дэй, Василий Глотов), 27:25 (5×5).

5:1 — Андрей Светлаков (Джордан Гросс, Василий Глотов), 57:54 (5×4).

Да, нужно учитывать уровень соперника и то, что он позволял слишком многое нашим игрокам на своей половине площадки. Ну а в финале «Трактор» было уже не остановить. Команда на классе и мастерстве раскатала тот самый «Амур», которому безропотно уступила в начале турнира.

«Рад, что в последнем матче мы сыграли лучше, чем в первом. Мы становились лучше с каждой следующей игрой. Несмотря на то, что победа в Кубке не самое важное, все равно очень здорово выигрывать на домашнем льду при наших болельщиках. Но мы все еще достаточно далеки от того, как хотим играть в предстоящем сезоне», — подвел итог предсезонному турниру Бенуа Гру.

Кубок губернатора Челябинской области-2025. Финал.

29 августа. «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:0, 1:0, 3:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Джордан Гросс (Василий Глотов, Андрей Светлаков), 09:05 (4×4).

2:0 — Андрей Никонов (Степан Горбунов, Александр Рыков), 31:47 (5×5).

3:0 — Андрей Светлаков (Семен Дер-Аргучинцев, Джошуа Ливо), 46:43 (5×4).

3:1 — Олег Ли (Игнат Коротких, Кирилл Слепец), 51:58 (5×5).

4:1 — Сергей Телегин (Егор Коршков, Джошуа Ливо), 54:05 (5×3).

5:1 — Пьеррик Дюбе (Александр Кадейкин, Логан Дэй), 54:31 (5×4).

5:2 — Илья Талалуев (Олег Ли, Егор Воронков), 59:38 (5×5).

Какие можно сделать выводы по персоналиям? В общем-то никаких. Сейчас на виду могут быть одни хоккеисты, в «регулярке» на первый план могут выйти другие. Все зависит от индивидуальных особенностей игроков и того, в какой физической форме они сейчас находятся. Но пару мыслей можно все же выделить.

Первая... В сезоне-2025/2026 в линии обороны «Трактора» может сыграть результативно не только Григорий Дронов, но и новобранец Джордан Гросс. С броском у американца все в порядке, он охотно подключается к атакам и может стать главной ударной силой «черно-белых» при игре в большинстве.

Вторая... Хорошо дополняла друг друга связка Светлаков — Дер-Аргучинцев. На двоих они забросили 6 шайб из 15 всей команды. Весьма достойно! И это при том, что пока «спит» адаптирующийся в коллективе Джошуа Ливо — лучший снайпер прошлого сезона. Можете себе представить, как заиграет это первое звено в «регулярке»?

На этом пока все. С нетерпением ждем старта нового сезона в КХЛ. А стартует он матчем Открытия, в котором «Трактор» сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина. Игра состоится 5 сентября в Ярославле. Вот там-то будет настоящая и серьезная заруба. Конечно же, она не даст никаких ответов на вопросы относительно перспектив «Трактора» в борьбе за Кубок Гагарина. Но может хотя бы немного приоткрыть завесу того, в какой хоккей будет играть наша команда в предстоящем сезоне.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).