Хоккеисты челябинского «Трактора» выиграли домашний предсезонный турнир, завоевав Кубок губернатора. Ожидаемо, если учесть уровень соперников. Но не обошлось без неприятных сюрпризов — команда плохо начала турнир, прибавляла по ходу матчей и завершила свое выступление яркой игрой в финале. Главный вывод Кубка губернатора-2025 состоит в том, что делать выводы не стоит. В этом убежден корреспондент ИА «Первое областное».
Каждый год в преддверии Кубка губернатора Челябинской области журналисты регионального и федерального уровня часто любят вспоминать о проклятии турнира. Мол, с годами уже сложилось суеверие — команда, которая завоевывает трофей в Челябинске, затем остается без Кубка Гагарина. Честное слово, лично меня эта история уже немного подзадолбала.
Кубок губернатора уже завершился, «Трактор» взял трофей. И теперь в болельщицкой среде разговоры о том, что от «черно-белых» не стоит ждать победы в Кубке Гагарина только усилились. Господи, к чему бы это? Да, история подтверждает это. Но на то она и история, что когда-нибудь должна заканчиваться. И теперь самое важное — а были ли ранее весомые предпосылки к тому, чтобы обладатель Кубка губернатора затем и брал главный трофей КХЛ?
Посмотрите на участников челябинского турнира последних лет? «Барыс», «Амур», Лада«, «Автомобилист»... Да, ранее принимали участие более серьезные клубы, вроде «Металлурга», «Авангарда» и «Салавата Юлаева». На этом все? А где главные топ-клубы страны, которые регулярно в числе претендентов на победу в Кубке Гагарина? «Ак Барс», «Локомотив», ЦСКА, СКА? То-то же! Их в Челябинск не приглашают.
Вот и в этом году компанию «Трактору» составили скромные по меркам КХЛ команды. Представьте, если бы «Амур» завоевал Кубок губернатора? В Хабаровске болельщики должны были после этого сокрушаться: все, елы-палы, беда — выиграли трофей в Челябинске, можно забыть о победе в Кубке Гагарина. Смешно.
Кубок губернатора Челябинской области-2025. Групповой этап.
25 августа. «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили:
0:1 — Кирилл Слепец (Артур Гиздатуллин), 06:38 (5×5).
0:2 — Кэмерон Ли (Кирилл Слепец), 17:56 (5×5).
0:3 — Евгений Грачев (Кирилл Ураков, Сергей Дубакин), 55:38 (5×5).
Сама игра «Трактора» на домашнем турнире оставляла желать лучшего. Команда безобразно начала свое выступление, потерпев в первом же поединке «сухое» поражение от «Амура». На следующий день она «горела» с таким же счетом 0:3 соперникам из Сочи. В тот момент закрались неприятные мысли — неужели это тот «Трактор», который еще в прошлом сезоне играл в финале Кубка Гагарина? Неужели за лето команда так резко сдала и не может на равных биться даже с аутсайдерами Лиги?
Но надо было понимать, что ждать от «черно-белых» яркой игры рано. Команда позже других команд КХЛ вышла из отпуска, играет под нагрузкой и физически уступает соперникам в скоростях. Не случайно, даже после проигранного первого матча главный тренер «Трактора» Бенуа Гру не стал акцентировать внимание на результате и игре своих подопечных.
«Это был наш первый матч. Мы становились лучше по ходу этой игры. Было заметно, что мы в чем-то физически отстаем от соперника, так как начали нашу подготовку к сезону только 11 августа. Это отражалось и в катании. Мы катались недостаточно властно, если так можно выразиться. Все же наша работа еще в процессе», — отметил хедкоуч «Трактора».
Кубок губернатора Челябинской области-2025. Групповой этап.
26 августа. «Трактор» (Челябинск) — ХК «Сочи» — 5:4 (2:3, 2:1, 1:0).
Шайбы забросили:
0:1 — Тимур Хафизов (Василий Мачулин, Данил Авершин), 08:03 (5×4).
0:2 — Матвей Гуськов (Василий Мачулин, Александр Яремчук), 13:43 (5×5).
0:3 — Жан-Кристоф Боден (Артур Тянулин, Сергей Попов), 15:36 (5×4).
1:3 — Александр Кадейкин, 16:16 (5×5).
2:3 — Андрей Светлаков (Егор Коршков, Семен Дер-Аргучинцев), 19:34 (5×4).
2:4 — Уилл Биттен (Жан-Кристоф Боден, Ноэль Хефенмайер), 21:06 (5×5).
3:4 — Степан Горбунов (Егор Коршков, Логан Дэй), 32:25 (5×5).
4:4 — Джордан Гросс (Александр Рыков, Арсений Коромыслов), 38:10 (5×5).
5:4 — Семен Дер-Аргучинцев (Василий Глотов, Андрей Светлаков), 58:35 (5×5).
Игра с ХК «Сочи» также оставила не самое приятное впечатление. Даже несмотря на то, что южноуральцы совершили крутой камбэк, вырвав победу со счетом 5:4. А вот в поединке с «Ладой» мы уже увидели некое подобие той игры, которое можем видеть от «трактористов» в ближайшем сезоне.
Кубок губернатора Челябинской области-2025. Групповой этап.
28 августа. «Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0).
Шайбы забросили:
1:0 — Александр Кадейкин (Михаил Григоренко, Джошуа Ливо), 09:25 (5×3).
2:0 — Андрей Светлаков (Джошуа Ливо), 16:47 (5×5).
3:0 — Федор Крощинский (Пьеррик Дюбе, Логан Дэй), 22:06 (5×5).
3:1 — Владислав Семин (Райли Савчук, Алекс Коттон), 24:14 (5×5).
4:1 — Семен Дер-Аргучинцев (Логан Дэй, Василий Глотов), 27:25 (5×5).
5:1 — Андрей Светлаков (Джордан Гросс, Василий Глотов), 57:54 (5×4).
Да, нужно учитывать уровень соперника и то, что он позволял слишком многое нашим игрокам на своей половине площадки. Ну а в финале «Трактор» было уже не остановить. Команда на классе и мастерстве раскатала тот самый «Амур», которому безропотно уступила в начале турнира.
«Рад, что в последнем матче мы сыграли лучше, чем в первом. Мы становились лучше с каждой следующей игрой. Несмотря на то, что победа в Кубке не самое важное, все равно очень здорово выигрывать на домашнем льду при наших болельщиках. Но мы все еще достаточно далеки от того, как хотим играть в предстоящем сезоне», — подвел итог предсезонному турниру Бенуа Гру.
Кубок губернатора Челябинской области-2025. Финал.
29 августа. «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 5:2 (1:0, 1:0, 3:2).
Шайбы забросили:
1:0 — Джордан Гросс (Василий Глотов, Андрей Светлаков), 09:05 (4×4).
2:0 — Андрей Никонов (Степан Горбунов, Александр Рыков), 31:47 (5×5).
3:0 — Андрей Светлаков (Семен Дер-Аргучинцев, Джошуа Ливо), 46:43 (5×4).
3:1 — Олег Ли (Игнат Коротких, Кирилл Слепец), 51:58 (5×5).
4:1 — Сергей Телегин (Егор Коршков, Джошуа Ливо), 54:05 (5×3).
5:1 — Пьеррик Дюбе (Александр Кадейкин, Логан Дэй), 54:31 (5×4).
5:2 — Илья Талалуев (Олег Ли, Егор Воронков), 59:38 (5×5).
Какие можно сделать выводы по персоналиям? В общем-то никаких. Сейчас на виду могут быть одни хоккеисты, в «регулярке» на первый план могут выйти другие. Все зависит от индивидуальных особенностей игроков и того, в какой физической форме они сейчас находятся. Но пару мыслей можно все же выделить.
Первая... В сезоне-2025/2026 в линии обороны «Трактора» может сыграть результативно не только Григорий Дронов, но и новобранец Джордан Гросс. С броском у американца все в порядке, он охотно подключается к атакам и может стать главной ударной силой «черно-белых» при игре в большинстве.
Вторая... Хорошо дополняла друг друга связка Светлаков — Дер-Аргучинцев. На двоих они забросили 6 шайб из 15 всей команды. Весьма достойно! И это при том, что пока «спит» адаптирующийся в коллективе Джошуа Ливо — лучший снайпер прошлого сезона. Можете себе представить, как заиграет это первое звено в «регулярке»?
На этом пока все. С нетерпением ждем старта нового сезона в КХЛ. А стартует он матчем Открытия, в котором «Трактор» сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина. Игра состоится 5 сентября в Ярославле. Вот там-то будет настоящая и серьезная заруба. Конечно же, она не даст никаких ответов на вопросы относительно перспектив «Трактора» в борьбе за Кубок Гагарина. Но может хотя бы немного приоткрыть завесу того, в какой хоккей будет играть наша команда в предстоящем сезоне.
Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).
Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).