Фан-зона челябинского «Трактора» переехала с Кировки в Парк Гагарина

В ней установят медиаэкран, а болельщики посмотрят матчи команды в прямом эфире

Завтра, 13 мая, хоккеисты челябинского «Трактора» проведут первый матч финала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом». Болельщики «черно-белых» смогут поддержать команду и посмотреть матч в прямом эфире в фан-зоне, которая организована в Парке Гагарина, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Ранее фан-зона для болельщиков «Трактора» располагалась на переходной Кировке. Здесь установили огромный медиаэкран, на котором транслировались гостевые матчи команды с московским «Динамо» в полуфинале Кубка Гагарина. Теперь такая площадка появится в Парке Гагарина.

«С нас — огромный экран, конкурсы, подарки и просто невероятная атмосфера, от вас — самая мощная поддержка, которая долетит до самого Ярославля», — сообщили в челябинском клубе.

Посетить фан-зону все желающие могут бесплатно. Она будет организована 13 и 15 мая, начало — в 20:00.

Напомним, что «Трактор» во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Гагарина. Ранее челябинский клуб никогда не становился сильнейшим клубом страны. Серия матчей до четырех побед с «Локомотивом» начнется в Ярославле (13 и 15 мая), а Челябинске команды сыграют между собой 17 и 19 мая.