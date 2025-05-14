Форвард «Трактора» Максим Шабанов претендует на приз «Золотая клюшка»

Эта награда ежегодно вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ

Один из лидеров хоккейного клуба «Трактор» Максим Шабанов вошел в шорт-лист номинантов на приз «Золотая клюшка». Эта награда ежегодно вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ. Помимо него, претендентами на приз являются форварды Джошуа Ливо из клуба «Салават Юлаев» (Уфа) и Артем Галимов из «Ак Барса» (Казань), сообщается на сайте КХЛ.

Обладатель приза «Золотая клюшка» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Артем Галимов из казанского «Ак Барса», Джошуа Ливо из «Салавата Юлаева» и Максим Шабанов из «Трактора».

Хоккеист челябинского клуба впечатляюще сыграл в «регулярке», став третьим бомбардиром чемпионата. В 65 матчах он набрал 67 (23 + 44) очков, побив также клубные рекорды по очкам и передачам за один регулярный чемпионат КХЛ. Отметим, что здорово провел турнир канадский легионер «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо. В 62 играх он набрал аж 80 (49 + 31) очков, побив снайперский рекорд Сергея Мозякина.

Ранее обладателями приза «Золотая клюшка» становились Александр Радулов, Сергей Мозякин (оба — по четыре раза), Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Никита Гусев (все — дважды) и Данис Зарипов. Имя победителя будет объявлено 29 мая на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Добавим, что сейчас Максим Шабанов вместе с «Трактором» претендует на то, чтобы впервые в своей истории завоевать главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. Вчера, 13 мая, челябинцы в первом матче финала выиграли со счетом 2:1 у ярославского «Локомотива». Форвард «черно-белых» стал одним из героев матча, набрав 2 (1 + 1) очка.