«Трактор» и «Локомотив» впервые разыграют между собой Кубок Гагарина

Публикуем расписание матчей двух лучших команд КХЛ сезона‑2024/2025

В финале Кубка Гагарина-2025 сыграют две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата КХЛ — за трофей поборются челябинский «Трактор» и «Локомотив». Серия матчей до четырех побед стартует 13 мая в Ярославле. Публикуем даты и время начала матчей решающих сражений за главный трофей КХЛ.

Хоккеисты «Трактора» во второй раз в истории сыграют в финале Кубка Гагарина. В предыдущий раз они пробились в решающую стадию турнира в сезоне-2012/2013. Тогда подопечные Валерия Белоусова уступили серию 2-4 московскому «Динамо». Интересно, что за всю свою 77‑летнюю историю челябинская хоккейная команда никогда не становилась чемпионом страны. В ее коллекции 7 бронзовых и 1 серебряная медали в чемпионатах СССР, МХЛ и КХЛ.

Выступление ХК «Трактор» в национальных чемпионатах:

1976/1977 — бронза — чемпионат СССР

1992/1993 — бронза — Межнациональная хоккейная лига

1993/1994 — бронза — Межнациональная хоккейная лига

2011/2012 — бронза — Континентальная хоккейная лига

2012/2013 — серебро — Континентальная хоккейная лига

2017/2018 — бронза — Континентальная хоккейная лига

2021/2022 — бронза — Континентальная хоккейная лига

2023/2024 — бронза — Континентальная хоккейная лига

Ярославский «Локомотив» за свою 76‑летнюю историю трижды становился чемпионом страны. Титул лучшей команды России они завоевали в 1997, 2002 и 2003 годах. В сезоне-2023/2024 «железнодорожники» остановились в шаге от победы в Кубке Гагарина. В прошлом году они уступили в финале хоккеистам магнитогорского «Металлурга».

Финальная серия матчей за Кубок Гагарина — 2025 стартует уже 13 мая в Ярославле. Два поединка соперники проведут на Волге, затем переедут в Челябинск. Для того чтобы завоевать трофей, им необходимо одержать четыре победы. У «Локомотива» будет преимущество своей площадки, если серия продлится до 7 матчей.

Финал Кубка Гагарина. Расписание матчей:

13 мая. 21:00. «Локомотив» vs «Трактор»

15 мая. 21:00. «Локомотив» vs «Трактор»

17 мая. 18:30. «Трактор» vs «Локомотив»

19 мая. 19:00. «Трактор» vs «Локомотив»

21 мая*. «Локомотив» vs «Трактор»

23 мая*. «Трактор» vs «Локомотив»

25 мая*. «Локомотив» vs «Трактор»

* Матчи состоятся, если потребуется, время начала поединков — уральское.





Напомним, что вчера, 6 мая, хоккейный клуб «Трактор» выиграл со счетом 4:3 у московского «Динамо» в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина. Таким образом, челябинцы взяли верх в серии 4-1 и пробились в решающую стадию турнира. В другом полуфинале с таким же счетом «Локомотив» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева».