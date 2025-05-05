Болельщики «Трактора» не расстроились поражению команды в Москве

В фан-зоне на Кировке они аплодисментами проводили хоккеистов и теперь с нетерпением ждут их в Челябинске

Хоккейный клуб «Трактор» проиграл в Москве 1:3, но с таким же счетом ведет в серии до четырех побед. За ходом матча с «Динамо» в оборудованной фан-зоне на главной пешеходной улице в Челябинске вновь наблюдали более 5 тысяч болельщиков. Они оценили хорошую игру команды и, кажется, не очень расстроились поражению. Эмоции болельщиков и то, как они поддерживали «Трактор» запечатлел наш фотокорреспондент.

Как теперь только не называют главную пешеходную улицу Челябинска. После того, как Кировку брендировали в клубные цвета «Трактора» и установили огромный медиаэкран, оборудовав фан-зону, горожане стали называть ее Тракторовкой. Но после матча в Москве, в котором Максим Шабанов забил победную шайбу и сделал счет в серии 3-1, болельщики переименовали улицу в Шабановку.

Впрочем, все это шутки, а вчера, 4 мая, на центральной улице города вновь было очень многолюдно. Еще за час-полтора до начала матча на Кировке начали собираться люди в «черно-белых» джерси, занимать удобные места на фан-зоне.

В большинстве своем у медиаэкрана собралась молодежь. Громкая и крикливая, она не давала скучать болельщикам со стажем.

Сама игра складывалась не в пользу «Трактора». В который уже раз наша команда оказалась в роли догоняющих. 0:2 после двух периодов, как показалось, не сильно расстраивали фанатов челябинского клуба. Несмотря на то, что их любимцы проигрывали, в фан-зоне сохранялось хорошее и веселое настроение.

«Верим в команду!», — наши ребята могут проиграть матч, но эту серию они «динамовцам» уже не отдадут«, — примерно такие мысли наверняка сидели в головах людей, которые, что называется «в теме» — внимательно следят за командой весь сезон, поддерживают ее годами.

Еще веселее стало в фан-зоне после того, как Григорий Дронов забил гол престижа и сократил отставание в счете до минимума. Увы, на большее хоккеистов «Трактора» не хватило. Хотя играла команда здорово — часто и много атаковала, нанесла больше бросков по воротам соперника.

Не повезло, так иногда бывает. Уже по окончании матча болельщики «Трактора» дружно запели любимую песню, которую всегда включают на домашних матчах команды: «Я — это ты, ты — это я! И никого не надо нам...», включив фонарики на своих смартфонах.

Уже завтра, 6 мая, «Трактор» сыграет с «Динамо» в Челябинске. И сложно представить, что будет твориться в городе вечером, если наша команда выиграет и таким образом выйдет в финал Кубка Гагарина...