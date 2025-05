Будет новый чемпион — и еще 7 фактов финала Кубка Гагарина

Превью к противостоянию «Локомотив» vs «Трактор» в битве за главный трофей КХЛ

Сегодня, 13 мая, стартует финал Кубка Гагарина, в котором сразятся ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». Вне зависимости от исхода серии у нас появится новый обладатель главного трофея КХЛ. Лучшие команды регулярного чемпионата еще ни разу не выигрывали Кубок Гагарина. Рассказываем, чем еще знаменателен предстоящий финал.

1. «Локомотив» второй сезон подряд сыграет в финале Кубка Гагарина. В предыдущем розыгрыше ярославцы уступили магнитогорскому «Металлургу». Любопытно, что в полуфинале турнира «Локомотив» выбил из розыгрыша… «Трактор».

2. «Трактор» за всю свою историю лишь раз боролся за главный трофей КХЛ. В сезоне-2012/2013 челябинцы уступили в финале Кубка Гагарина московскому «Динамо».

3. За всю свою 77-летнюю историю челябинская хоккейная команда никогда не становилась чемпионом страны. В ее коллекции 7 бронзовых и 1 серебряная медали в чемпионатах СССР, МХЛ и КХЛ. «Локомотив» трижды завоевывал титул чемпиона России — в 1997, 2002 и 2003 годах. КХЛ тогда еще не было.

4. История противостояния команд в КХЛ в пользу «Локомотива». Ярославцы выиграли в 25 матчах, челябинцы — в 11. В текущем сезоне преимущество также на стороне «железнодорожников» — 5:3 и 4:2.

5. Впервые в финале Кубка Гагарина сыграют команды, которые выиграли регулярный чемпионат в своих конференциях. При этом «Локомотив» является обладателем Кубка Континента — этот трофей вручается команде, набравшей максимальное количество очков в «регулярке».

6. «Локомотив» опережает «Трактор» в плей-офф по проценту реализации большинства (23,7 против 15,8), а челябинцы незначительно впереди по проценту нейтрализации лишнего (82,5 против 80,6). Также у уральцев чуть лучше процент реализации бросков (8,87 против 8,63).

7. Финалы Кубка Гагарина выигрывают, как правило, команды, в которых лучше проявляют себя вратари. Да, их роль высока в целом в плей-офф, но в решающих сражениях она многократно возрастает. В этом плане статистика за Даниилом Исаевым, а не Заком Фукале. Он лучше по коэффициенту надежности (1,58 vs 2,71) и проценту отраженных бросков (93,3% vs 91,3%).

8. Кто получит приз как самый ценный игрок Кубка Гагарина? Претендентов несколько, больше шансов у Максима Шабанова, Григория Дронова, Зака Фукале (все — «Трактор»), а также Александра Радулова и Даниила Исаева (оба — «Локомотив»). Но очевидно, что приз получит тот, чья команда завоюет трофей.

Лидеры команд в плей-офф по результативности:

1. Максим Шабанов («Трактор») — 18 (9 + 9) очков;

2. Александр Радулов («Локомотив») — 13 (7 + 6) очков;

3. Максим Березкин («Локомотив») — 11 (6 + 5) очков;

4. Григорий Дронов («Трактор») — 11 (5 + 6) очков;

5. Семен Дер-Аргучинцев («Трактор») — 11 (4 + 7) очков.

И еще немного статистики. Так выступали соперники в текущем розыгрыше плей-офф. Обращает на себя внимание тот факт, что у команд одинаковое количество матчей и побед, но «черно-белые» больше забивают и больше пропускают.

«Трактор» vs «Локомотив»

Игры: 16 vs 16

Победы: 12 vs 12

Голы: 52 vs 43

Пропущенные шайбы: 46 vs 28

Количество бросков: 586 vs 498

Процент реализации бросков: 8.87 vs 8.63

Процент реализации большинства: 15.8 vs 23.7

Процент нейтрализации меньшинства: 82.5 vs 80.6

Штраф: 96 vs 91

Серия финала Кубка Гагарина стартует сегодня, 13 мая, в Ярославле. Игра состоится на «Арене-2000», начало в 21:00 по челябинскому времени. И это важный повод отложить все дела и подключиться к прямой трансляции на телеканале ОТВ. Посмотреть матч можно будет также на сайте 1obl.tv. Вперед, «Трактор»!

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» и ХК «Локомотив».