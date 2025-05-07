«Трактор» второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Гагарина

Фоторепортаж о том, как челябинский клуб «Динамо» победил

Челябинский «Трактор» после 12-летнего перерыва снова поборется за главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Вчера, 6 мая, «черно-белые» выиграли в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина у столичного «Динамо» со счетом 4:3. Как поддерживали команду болельщики в арене «Трактор» — в фоторепортаже нашего корреспондента.

Вчера «Трактору» нужно было сделать один важный, но сложный шаг — одержать победу над сильным соперником. 3-1 — с таким счетом челябинцы вели в серии матчей до четырех побед.

Но надо было учитывать то, что динамовцам отступать было некуда. Поражение для них означало завершить сезон. А все мы знаем, что раненый зверь опасен вдвойне. И «бело-голубые» прибыли в Челябинск с твердым намерением сократить счет в серии, чтобы затем в Москве попытаться ее сравнять.

Увы, начало матча осталось за гостями. Столичный клуб первым открыл счет, ушел на перерыв, ведя 1:0. И в целом игра нашей команды в первом периоде оставляла не самое хорошее впечатление. У ребят мало что получалось в атаке. По сути, они не создали ни одного опасного момента у ворот гостей.

Не будем подробно останавливаться на хронологии событий в матче. Репортаж по горячим следам мы опубликовали вчера. Вкратце лишь еще раз подчеркнем, что залогом победы стала игра нашей команды во втором отрезке матча. Как наши парни здорово его провели!

Хоккеисты челябинского клуба забили три безответные шайбы, а могли и больше! Василий Глотов, Максим Шабанов и Никита Коростелев стали авторами голов. И вот уже 3:1 в нашу пользу после второй 20-минутки.

Кстати, посетил матч и прилетевший в Челябинск из Санкт-Петербурга Евгений Кузнецов. Он расположился в вип-ложе на верхнем ярусе арены.

Надо отдать должное «Динамо», они не сдались, проявили волю и характер. В третьем периоде даже сравняли счет за 5 минут до конца. Но последнее слово осталось за «Трактором». Героем матча стал Максим Шабанов. Он и забросил шайбу, которая в итоге стала победной.





Счастью болельщиков «Трактора» не было предела! Все они в едином порыве повскакивали со своих мест, а уже после окончания игры дружно скандировали хоккеистам «Мо-лод-цы!». А еще долго не уходили с арены. Уже на улице фанаты устроили зажигательные танцы под речевку «Кубок нужен Танкограду!».

«Трактор» после 12-летнего перерыва вновь сыграет в финале Кубка Гагарина. В сезоне-2012/2013 в решающем матче за трофей челябинцы уступили... московскому «Динамо». Реванш взят! Впереди — «Локомотив». Первый матч между командами состоится 13 мая в Ярославле.