Алексей Текслер принял участие в дружеском матче по баскетболу 3×3

Губернатор сыграл в команде Евгения Гомельского на форуме «Экспо-Баскет» в Челябинске

В рамках всероссийской конференции «Экспо-Баскет» в Челябинске состоялся «Матч дружбы» по баскетболу 3×3, в котором приняли участие известные в прошлом игроки и тренеры. В составе команды Евгения Гомельского выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В турнире сыграли 6 команд и 6 звездных тренеров: Валерий Тихоненко, Ирина Сумникова, Евгений Гомельский, Сергей Тараканов, Елена Швайбович и Ирина Минх. Глава региона Алексей Текслер вышел на паркет в составе команды Евгения Гомельского и сыграл против команды Елены Швайбович.

В состав команды Гомельского также вошли президент РФБ Андрей Кириленко, руководитель Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, директор БК «Тверь» Максим Дмитриев, игрок МЛБЛ Евгения Шуршилина, зампредседателя Федерации баскетбола Хабаровского края Андрей Омельянюк, и президент ЖБК «Ника» Руслан Семенюк.

В дружеском матче победу с разницей в 1 очко одержала команда Елены Швайбович. Отметим, что также в рамках «Экспо Баскет» в Челябинске проходит Кубок Урала по баскетболу 3×3 среди мужских и женских команд. Сегодня вечером, 17 ноября, состоятся финальные поединки.