Призер Олимпийских игр Сергей Моня дал мастер‑класс челябинским баскетболистам

Компанию ему составил трехкратный победитель Евролиги Алексей Саврасенко

Звезды российского баскетбола Сергей Моня и Алексей Саврасенко поделились секретами мастерства с ребятами из спортшколы «Пионер». Титулованные спортсмены дали мастер-класс челябинским баскетболистам и рассказали, как достичь успехов в «лучшей игре с мячом», сообщает региональная Федерация баскетбола.

Такой мастер-класс титулованных баскетболистов стал возможным благодаря проведению в Челябинске всероссийской конференции «Экспо Баскет». Сергей Моня и Алексей Саврасенко прибыли на Южный Урал, чтобы принять участие в форуме, поделиться своим мнением относительно того, в каком направлении должен развиваться российский баскетбол.

Мастер-класс прошел во Дворце пионеров и школьников им. Крупской на Алом поле. Здесь занимаются юные баскетболисты из спортшколы «Пионер». «Выигрывает не тот, кто хорошо играет один на один, а тот, кто хочет победить больше всех», — дал ценный совет ребятам Алексей Саврасенко. Умение работать в команде — вот главная идея, которую стремились донести до челябинских баскетболистов приглашенные гости.

«Было приятно поучаствовать в мастер-классе с заслуженными мастерами спорта. Они профессионалы с большой буквы! Для детей нашей школы занятие с ними — это отличная возможность пообщаться с именитыми тренерами и перенять хитрости баскетбола. Еще больше восхищаюсь их открытостью и доброжелательностью, каждый ребенок получил автограф», — отметил тренер БШ «Пионер» Евгений Елагин.

Напомним, что в течение четырех дней Челябинск стал площадкой для проведения крупнейшей всероссийской конференции по баскетболу. Мы подробно рассказывали об этом событии и подвели итог «Экспо Баскет — 2024» в отдельной статье.

Отметим также, что Сергей Моня становился бронзовым призером Олимпийских игр, четыре раза завоевывал титул чемпиона России в составе московского ЦСКА. Три раза с армейским клубом выигрывал титул победителя Евролиги Алексей Саврасенко. В его коллекции шесть золотых медалей чемпионата России. Оба баскетболиста на протяжении многих лет защищали цвета национальной сборной страны.