В Челябинской области запустят пилотный проект «Минибаскет»

Он позволит получить максимум игровой практики детям младшего школьного возраста

На Всероссийской конференции «Экспо Баскет», которая проходит в эти дни в Челябинске, принято решение реализовать пилотный проект Школьной лиги «Минибаскет» на Южном Урале. Соответствующее соглашение подписали руководители РФБ и региональной Федерации баскетбола. Благодаря реализации этого проекта в регионе юные спортсмены смогут получить больше игровой практики, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Запуск проекта Школьная лига «Минибаскет» позволит также расширить географию вовлеченности юных ребят в занятия баскетболом, увеличит временные рамки для проведения региональных соревнований среди детей младшего школьного возраста.

«В пяти ключевых городах области, где концентрируется 85% населения, в течение всего года будут проходить этапы Школьной лиги „Минибаскет“. Лучшие команды будут отобраны в финал, в котором будет определен победитель региона. Таким образом, дети младшего школьного возраста получат игровую практику в течение всего сезона. И наша задача на будущее — масштабировать опыт Челябинской области на другие регионы», — отметил исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

Отметим, что на сегодняшний день в Челябинской области официально занимаются баскетболом более 40 тысяч человек. В регионе успешно реализуется программа развития этого вида спорта.