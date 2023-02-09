Дубль Калинина помог «Трактору» одержать победу над минским «Динамо» в чемпионате КХЛ

Челябинский клуб выиграл на своей площадке со счетом 4:3

Сегодня, 9 февраля, хоккеисты челябинского «Трактора» одержали домашнюю победу над минским «Динамо». Героем матча стал капитан «черно-белых» Сергей Калинин, для которого эта игра стала 600-й в чемпионате КХЛ. Две его заброшенные шайбы и результативная передача помогли челябинцам победить и тем самым продолжить борьбу за место в плей-офф Восточной конференции, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Обе команды ведут ожесточенную борьбу за место в плей-офф. Минское «Динамо», выиграв в предыдущем поединке у московского «Спартака», значительно повысила себе шансы на попадание в кубковую восьмерку на «Западе». И в этом плане имела небольшое психологическое преимущество перед челябинцами. «Черно-белые» оказались в такой ситуации на «Востоке», что любая осечка в оставшихся матчах регулярного чемпионата может поставить крест на перспективах команды продолжить сезон в КХЛ.

В текущем сезоне команды еще не встречались друг с другом. Однако в минувшем сезоне белорусы дважды нанесли поражение челябинцам. Причем, сокрушиили их на арене «Трактор», выиграв 5:0. И в целом, в очном противостоянии двух команд преимущество на стороне «зубров» — в последних пяти играх наша команда ни разу не обыграла соперника.

Хозяева начались встречу очень мощно и активно в нападении. Реальную возможность открыть счет в матче имел Сергей Калинин. Бросок капитана «Трактора» по центру с убойной позиции нейтрализовал Алексей Колосов. С правого фланга опасный рейд в чужие владения предпринял Максим Шабанов — вновь на последнем рубеже был надежен голкипер гостей.

Минчане к середине периода начали все чаще огрызаться и гостить в зоне соперника. Одна из позиционных атак могла увенчаться успехом — Брэндон Козун опасно подставлял клюшку после броска партнера по команде, а в ответной контратаке хозяева открыли счет в матче. Петр Хохряков и Кирилл Капустин убежали «2 в 1», а последний выдал изящную передачу в центр на набегавшего Сергея Калинина. Капитан «Трактора» в своем 600-м матче в чемпионате КХЛ был точен, послав шайбу в «домик» — 1:0!

В концовке 20-минутки активные действия второго звена челябинцев привели к удалению гостей. И тут же хозяева наказали «зубров» за грубость. Алексей Бывальцев «разрезал» оборону соперника передачей на свободного Максима Шабанова. Бросок форварда голкипер отразил, однако на добивании Теему Пулккинен был точен — 2:0! Впрочем, уже в третьем периоде судьи переписали взятие ворот на все того же Калинина. Оказалось, что Сергей подкорректировал полет шайбы после броска финна.

«Надо продолжать играть в том же ключе. У белорусов очень быстрая команда, не надо давать им раскатиться в средней зоне», — поделился своим мнением в прямом эфире после первого периода в экспресс-интервью Сергей Калинин.

Остается только догадываться, какие установки игрокам давал тренерский штаб «Трактора» в перерыве, но, вероятно, то же самое, о чем говорил и капитан команды. Челябинцы здорово встречали соперника в средней зоне, предельно плотно прессингуя его по всей площадке. А затем настал черед напомнить о себе Кириллу Капустину. Форвард «Трактор» сотворил гол-шедевр: подхватил шайбу в своей зоне, на скорости ворвался в чужую и в красивом стиле, выждав паузу, обыграл голкипера гостей — 3:0!

Хэдкоуч «Динамо» вынужден был делать замену вратаря — на лед вышел Константин Шостак. Этот шаг оправдал себя. Минчане еще во втором периоде сумели свести разрыв в счете до минимума. Брэндон Козун и Райан Спунер забросили две шайбы с интервалом в две минуты. Стало еще тревожней после того, что «бело-голубые» получили возможность сыграть в большинстве. Но пропустили в меньшинстве — Владимир Ткачев убежал в прорыв с Максимом Шабановым, дав последнему увеличить отрыв в счете — 4:2.

В третьем периоде игра чуть успокоилась. Точнее, скорости остались те же, однако до реально опасных моментов для взятия ворот дело долгое время не доходило. Но «Трактор» в нынешнем сезоне приучил болельщиков к нервным концовкам. Поэтому ожидаемо пропустил под занавес встречи. За 3 с половиной минуты до финальной сирены «зубры» сократили разрыв в счете до минимума. Джозеф Душак от души приложился к шайбе, мощно выстрелив с синей линии — 4:3. В который раз в сезоне зрителей ждала нервная концовка.

К счастью, в этот раз челябинцы сумели выстоять и довести дело до победы. «Трактор» продолжает отчаянную борьбу за место в восьмерке сильнейших на «Востоке». Послезавтра, 11 февраля, «Трактор» сыграет на своей площадке с «Адмиралом» из Владивостока.