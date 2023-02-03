ХК «Трактор» объявил о назначении Алексея Волкова генменеджером клуба. Соглашение со специалистом подписано на два года. Уроженец Екатеринбурга последние два года работал в омском «Авангарде», с которым завоевывал Кубок Гагарина в 2021 году, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
На профессиональном уровне Алексей Волков выступал на протяжении 20 лет. Он успел поиграть и в России, и за океаном. В Северной Америке защищал цвета клубов «Галифакс Мусхедз» (QMJHL), «Нью-Орлеан Брасс» (ECHL) и «Лоуэлл Локк Монстерз» (AHL). Вернувшись в Россию, голкипер играл за «Салават Юлаев», московское «Динамо», «Спартак», «Витязь», ХК МВД, «Атлант» и «Кубань». Как хоккеист — финалист Кубка Гагарина (2010) и обладатель Кубка Гагарина (2012).
«Мы рады, что подписали двухлетний контракт с одним из лучших менеджеров КХЛ. Алексей станет важнейшей частью управленческой команды „Трактора“, а его богатый профессиональный опыт очень пригодится клубу для решения поставленных задач. Зоной ответственности Волкова в „Тракторе“ будет трансферная политика и формирование состава главной команды», — прокомментировал решение гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин.
После завершения профессиональной карьеры с 2015 по 2018 год работал ассистентом генерального менеджера в «Автомобилисте», а также главным специалистом в скаутской службе московского ЦСКА, с которым стал чемпионом в сезоне-2018/19. Последние два года Алексей Волков был генеральным менеджером «Авангарда», с которым завоевывал Кубок Гагарина в 2021 году.
«Я прихожу в серьезный клуб, что только усиливает личную мотивацию и позволяет ставить высокие цели. Уверен, что имеющийся у меня чемпионский опыт пригодится команде. Челябинск — хоккейный город с богатыми традициями, и мне было важно прийти именно в такую организацию, где есть место большим амбициям», — говорит Алексей Волков.
Новый генменеджер ХК «Трактор» пожелал команде решить текущую минимальную задачу по выходу в плей-офф. При этом подчеркнул, что от результатов челябинцев в этом году во многом будет зависеть комплектование «черно-белых» на будущий сезон.
Напомним, что в текущем сезоне челябинский «Трактор» борется за попадание в плей-офф в Восточной конференции чемпионата КХЛ. Сегодня, 3 февраля, «черно-белые» проведут игру в гостях против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.
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