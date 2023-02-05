Хоккеисты «Металлурга» вырвали победу в южноуральском дерби у «Трактора» в чемпионате КХЛ

На домашней площадке магнитогорцы в овертайме обыграли челябинцев — 3:2

«Потребовалось время, чтобы войти в игру. Соперник начал очень активно. Мы уступали в движении и пропустили быстрый гол. На скамейке поправили, указали, что нужно усилить. Старались быстрее двигать шайбу, держать ее в зоне атаки. Смогли сравнять счёт. Первый и второй периоды хорошо провели. В третьем отрезке создавали моменты, но не хватило реализации. Это решило исход матча»,

— прокомментировал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

«Как и ожидалось, плотная игра. Всем очень нужны очки. Нам нужны больше, поэтому мы два забрали сегодня (улыбается). Частями играли хорошо, именно то, что мы хотим видеть от команды. Азарт был, глаза горели»,

— рассказал главный тренер «Металлурга Илья Воробьев.

Сегодня, 5 февраля, состоялось шестое по счету в этом сезоне южноуральское дерби в чемпионате КХЛ, которое завершилось в пользу «Металлурга». На домашней площадке магнитогорцы обыграли челябинский «Трактор» в овертайме со счетом 3:2, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».Начало игры лучше провели магнитогорцы. Хозяева открыли счет уже на второй минуте игры усилиями Филиппа Майе. Челябинцы сравняли только к концу периода. Хоккеисты «Трактора» добавили в скорости и Петр Хохряков броском под перекладину отыграл отставание — 1:1.Во втором игровом отрезке «черно-белые» забросили еще одну шайбу. Ворота Василия Кошечкина поразил Тему Пулккинен. Однако хозяева тут же сравняли, отличился Денис Зернов. Челябинские хоккеисты имели отличный шанс забросить еще одну шайбу, но Владимир Ткачев не сумел поразить ворота «сталеваров».В третьем периоде команды создавали много моментов и имели шансы выйти вперед, но хоккеистов подвела реализация. По итогам основного времени команды не выявили победителя. Встреча перешла в овертайме, где Григорий Дронов вырвал победу для «Металлурга» — 3:2.Следующий матч челябинцы сыграют 7 февраля в гостях с «Сибирью». Магнитогорцы в этот же день примут на своем льду питерский СКА.Напомним, что два прошлых южноуральских дерби остались за челябинскими хоккеистами. «Трактор» сначала победил по буллитам в гостях со счетом 5:4, а потом на своей площадке «черно-белые» нанесли сокрушительное поражение «Металлургу» в чемпионате КХЛ — 5:2.