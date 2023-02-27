Кто здесь слабое звено — почему «Трактор» так рано завершил выступление в чемпионате КХЛ

Руководство клуба, тренерский штаб или игроки в большей степени виноваты в провале челябинской команды в сезоне-2022/2023

В год своего 75-летия челябинский «Трактор» выдал самый невнятный и откровенно слабый сезон в чемпионате КХЛ. Даже несмотря на то, что в современной своей истории у челябинской команды уже был печальный опыт непопадания в плей-офф. Ошибки в селекции в период межсезонья, несоответствие уровня зарплат игроков с их мастерством, тренерские системные ошибки и нелогичные кадровые решения руководства клуба стали, пожалуй, главными причинами провального для «Трактора» сезона. Первое областное подводит неутешительные итоги чемпионата для челябинского клуба, но сомневается в том, что ему нужны глобальные перемены, стратегически выбранный курс развития выбран верный.

Лето: провальное межсезонье и ошибки в трансферной политике

Вообще-то трясти российский спорт из-за политических событий начало еще весной, но последствия отстранения наших спортсменов от международных соревнований хоккейный клуб «Трактор» стал ощущать летом. По рекомендациям национальных хоккейных федераций команду стали покидать иностранные игроки. Среди них Ник Бэйлен (США), Лоуренс Пилут (Швеция), Лукаш Седлак (Чехия), Томаш Гика (Чехия) и Роман Вилл (Чехия). А еще и воспитанник челябинского клуба Виталий Кравцов отправился за океан для того, чтобы в очередной раз осуществить свою мечту закрепиться в клубе НХЛ. А ведь это все системообразующие игроки клуба. Те, на которых строилась игра команды. Именно они определяли ее результат.

В такой ситуации в летнее межсезонье боссам «Трактора» нужно было качественно сработать на трансферном рынке — найти адекватную замену ушедшим лидерам команды. И ведь нельзя сказать, что руководство челябинского клуба бездействовало. В условиях ограниченного рынка хоккеистов удалось приобрести хороших в общем-то исполнителей. Вернулся после 11 лет скитаний в родные пенаты теперь уже опытный Антон Бурдасов. Из «Салавата Юлаева» был «перехвачен» Петр Хохряков, для глубины состава были приобретены голкиперы Кирилл Устименко и Илья Проскуряков, защитник Александр Шепелев, нападающий Михаил Котляревский. Наплевал на политическую ситуацию и остался в клубе финн Теему Пулккинен.

И все шло как по маслу — челябинцы здорово провели предсезонную подготовку, выиграли домашний Кубок губернатора Челябинской области и мемориал И. Х. Ромазана в Магнитогорске. Все говорило о том, что и в стартовавшем новом чемпионате КХЛ «Трактор» будет одним из фаворитов. В конце концов, многие соперники тоже недосчитались легионеров, покинувших Лигу. В такой ситуации казалось, что их потеря не сильно скажется на игре и результатах «черно-белых». Но уже первые матчи стартовавшего чемпионата больно ударили по амбициям челябинского клуба. Да так сильно, что вот половину «регулярки» команду болтало на волнах как при 10-балльном шторме.

Осень: «Трактор» на дне по своей вине

Объяснять провал «Трактора» лишь потерей легионеров и ошибками в селекции, конечно же, не стоит. В конце концов, в клубе остались классные и хорошие по российским меркам исполнители. Сразу пять игроков «черно-белых» входят, по данным федерального издания «Спорт-Экспресс», в топ-30 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Среди них — Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Сергей Калинин, Теему Пулккинен и Альберт Яруллин. Вокруг них уже можно была выстраивать два крепких ударных звена, которые тянули бы команду за собой.

Да, соглашусь с тем, что у всех вышеперечисленных (у кто-то в большей степени, у кто-то — в меньшей) контракты явно завышены. Но лично я далек от мысли, что они «пресытились» хоккеем и прибыли в Челябинск лишь для того, чтобы заработать себе на пенсию, не прилагая усилий во благо команды. Даже Яруллин, которого болельщики клуба дважды уличали после матчей в «любви» в родному казанскому «Ак Барсу». Так устроена внутренняя кухня командных видов спорта: если не идет игра, то у всего коллектива, в том числе и у лидеров клуба. Хотя последние в такой ситуации и должны брать инициативу на себя. Собственно, с них и спрос другой: болельщики и специалисты тут же нашли в них виноватых, справедливо тыкая пальцем на их цифры в платежной ведомости.

По ходу сезона практически все вышеперечисленные попадали под огонь критики. Разве что к Антону Бурдасову у болельщиков накопилось меньше всего вопросов. Ткачева бросало то в жар, то в холод, Яруллин коллекцировал грубые ошибки в обороне, Тертышный забыл, как забивать, а у Пулккинена почему-то сбился прицел. Ладно хоть, у Макса Шабанова игра пошла, да еще Рольгизер с Котляревским иногда взрывались активными результативными действиями. И все! По большому счету, в клубе и выделить-то с положительной стороны больше некого.

Зима: надежда на спасение и финишная прямая

Градус кипения негодования болельщиков зашкаливал. Дошло до того, что они стали в открытую требовать перемен в тренерском штабе «Трактора». И даже призывать президента клуба Алексея Текслера отправить в отставку наставника команды Анвара Гатиятулина. Того самого, который и привел «черно-белых» к бронзовым медалям прошлого сезона. Человека, к которому у всех без исключения был абсолютный кредит доверия. В один момент забылись все его успехи и заслуги перед клубом.

Косвенно гендиректор Иван Савин пошел на уступки. А может быть и сам пришел к тому, что нужно что-то менять. В итоге были уволены помощники хэдкоуча Гатиятулина — Алексей Чикалин и Алексей Тертышный были освобождены от своих обязанностей. На их места пришли Андрей Соколов и Игорь Ефимов, которые в клубе стали отвечать за игру команды в обороне и нападении соответственно. Давать оценку их работе сложно и вряд ли имеет смысл — для этого нужно быть экспертом. Но, как показалось, игра команды (особенно в неравных составах) стала хоть и не на порядок, но лучше.

Между тем, в штабе клуба хоть и признавали, что у команды есть очевидные проблемы с игрой и результатом, продолжали гнуть свою линию и делать вид, как будто ничего не происходит. Точнее, уверять всех и вся в том, что в штабе знают как исправить ситуацию и не допускают мысли о том, что «Трактор» не попадет в плей-офф. С подобным заявлением в середине декабря выступил гендиректор клуба Иван Савин. Позже «никаких сомнений» в выполении поставленной задачи-минимум выразил и главный тренер клуба Анвар Гатиятулин. Понятно, что оба своими высказываниями хотели успокоить болельщиков: мол, не нагнетайте, дайте нам нормально поработать, результат будет.

Уверен, что многие тогда им поверили. А как не верить? Прямым ведь текстом говорят, что «Трактор» в плей-офф будет. Но его там нет. Поэтому и сейчас градус кипения в околохоккейной среде зашкаливает. И абсолютно не важно то, что на финише «регулярки» челябинцы выдали то, чего от них ждали почти полгода. В феврале команда сыграла 10 матчей и только в одном поединке (1:4 со СКА) не набрала очки. Но и этого оказалось мало для того, чтобы войти в восьмерку на «Востоке».

«Весь сезон в клубе утверждали, что все здорово. Они всех за дураков что ли держат? Сезон нужно признать неудовлетворительным. Уже на старте было видно, что команда проваливается. Были провалы в селекционной работе по ходу сезона. Из тренерского штаба убрали Алексея Чикалина и Алексея Тертышного, а Анвар Гатиятулин — неприкосновенный человек, ни в чем не виноват. Целый год тренер не смог наладить игру в нападении, а еще и провалил оборону», — одной цитатой эксперт Андрей Баландин в интервью «РБ Спорт» выразил мнение большинства болельщиков.

Что дальше?

Со словами экс-игрока «Трактора» трудно не согласиться. У нас всегда за результат команды отвечает прежде всего тренерский штаб. Очевидно, что в нынешнем сезоне Анвар Гатиятулин с ролью хэдкоуча не справился. Системные ошибки в обороне, откровенно слабая игра в неравных составах, неумение исправить ситуацию по ходу неудачно складывающегося матча, несвоеременный переход на игру в три звена и выбор исполнителей в концовках поединков и т. д.

Между тем, многие эксперты и журналисты начали ставить под сомнение квалификацию специалиста. Мол, он идеально подходит на роль помощника главного тренера, но привести команду к победе в Кубке Гагарина — не способен. Возможно, это и так. Но хочется задать резонный встречный вопрос — а у нас в России много таких специалистов, готовых привести команду к чемпионству? Да их по пальцам одной руки можно насчитать. И то с трудом.

Тот же Анвар Гатиятулин приводил «Трактор» к медалям чемпионата КХЛ. Причем, дважды. Перед стартом нынешнего сезона почему-то разговоров о квалификации специалиста не возникало. Удивительно, как быстро все меняется: человека, который еще недавно был для всех непререкаемым авторитетом, готовы обвинить во всех бедах команды и отправить на все четыре стороны. Вот уж действительно от любви до ненависти один шаг.

Соглашусь с коллегой, хоккейным обозревателем Олесей Усовой, которая считает, что из Анвара Гатиятулина создали некий культ личности («Вера в него как в супертренера, которым он не является»). Так сами же болельщики вместе с журналистами в этом и виноваты. Не сам же тренер себя в грудь бил и кичился тем, что он, дескать, суперкрут. Общественное мнение и сделало его таковым. Оно же сейчас и призывает поскорей от него избавиться. И ладно бы по-хорошему, без упреков и претензий...

На этой волне вызывает улыбку та роль для команды, которую многие эксперты отводят новому генменеджеру Алексею Волкову. Мол, успешный опыт его работы на аналогичных должностях в других клубах позволит ему найти хорошего тренера для «Трактора» и сформировать сильный состав. Как будто судьба и дальнейшие перспективы команды зависят от одного человека и его кадровых решений!

«Я надеюсь на нового генерального менеджера Алексея Волкова, который соберет боевой коллектив и хороший тренерский штаб. Как я понял, он сейчас будет делать ревизию, проверит всех игроков и тренеров. Хочется верить, что Волков — здравомыслящий человек», — говорит все тот же Баландин.

А кому не хочется в это верить? Но создавать еще один культ в «Тракторе» — значит снова наступить на одни и те же грабли. Слишком уж большие ожидания уже сейчас отводятся человеку, который в клубе без году неделя. Между тем, не люди, а четко выстроенная и отлаженная в коллективе система приносит желаемый результат.

Мне лично симпатично то, как выстраивает эту систему в «Тракторе» его директор Иван Савин. Но если он пойдет на глобальные перемены в клубе сейчас, значит даст возможность другим (и мне в том числе) усомниться в выбранном им курсе и векторе развития клуба. Отставка Гатиятулина будет означать, что в его Стратегии-2025 произошел сбой. Стремится ли Савин сохранить в клубе человека, на которого делал ставку? Или признает, что ошибся с выбором и пойдет на поводу общественного мнения? Вот эти два вопроса меня сейчас интересуют больше всего. Именно от ответов на них во многом зависит то, каким будет «Трактор» в ближайшем будущем.