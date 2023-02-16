Хоккеисты «Трактора» вплотную приблизились к зоне плей-офф в чемпионате КХЛ

Челябинский клуб на 1 очко отстает от кубковой восьмерки на «Востоке»

Сегодня, 16 февраля, хоккейный клуб «Трактор» в Челябинске разгромил ХК «Сочи» со счетом 5:0 в чемпионате КХЛ. Благодаря этой победе южноуральцы вплотную приблизились к зоне плей-офф в Восточной конференции, отставая от «Амура» и «Нефтехимика» на 1 очко. В регулярном чемпионате КХЛ командам осталось провести по 4 матча, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Наставнику «черно-белых» Анвару Гатиятулину перед матчем пришлось поломать голову при выборе сочетания звеньев своей команды. После болезни вернулся в состав Никита Сошников, которого хэдкоуч «Трактора» определил в первую пятерку. В этой связи пришлось перетасовать оставшиеся три звена.

Стартовый период матча прошел в равной и обоюдоострой борьбе. Поначалу преимущество было за хозяевами, которые в первые 10 минут игры могли как минимум трижды открывать счет в матче. Особенно опасный момент для взятия ворот был у Андрея Стася, который не попал в пустые ворота после добивания. Спустя пару минут защитник «черно-белых» Сергей Телегин мощно «стрелял» от синей линии — перекладина!

Надо отдать должное аутсайдеру Лиги, они и не думали глубоко садиться в оборону и играть «вторым номером». Южане постарались сыграть с более мастеровитым соперником в открытый хоккей и временами смотрелись здорово. И ничейный счет (0:0) после первого периода выглядел закономерным.

Ну а дальше на льду, по сути, была одна команда. Хоккеисты «Трактора», вышедшие на лед в стилизованной форме с изображением метеорита, уже в дебюте второго периода открыли счет в матче. Никита Сошников взял игру на себя, обыграл своего визави, а затем и голкипера — 1:0. Затем с интервалом в 6 минут сначала Владимир Ткачев, а затем Александр Шепелев забросили две шайбы и довели счет до крупного — 3:0.

Не изменился характер игры и в третьем периоде. Сочинцы, надо отдать им должное, продолжили искать счастья у чужих ворот, стараясь каждую свою атаку доводить до броска по воротам Мыльникова. К слову, голкипер «Трактора» провел отличный матч и его «сухарь» — заслуженная награда за надежную игру.

Установили окончательный счет в поединке Петр Хохряков и Илья Карпухин. При этом в обоих случаях они наносили точные броски в пустой угол ворот после изумительных передач Теему Пулккинена и Андрея Стася соответственно — 5:0.

Южноуральцы вплотную приблизились к соперникам в борьбе за место в плей-офф, отставая от «Амура» и «Нефтехимика» на 1 очко. До финиша регулярного чемпионата командам осталось провести по 4 игры. Следующий матч «Трактор» сыграет 19 февраля в Санкт-Петербурге со СКА — лучшей команды по итогам регулярного чемпионата КХЛ, досрочно завоевавшей Кубок Континента.