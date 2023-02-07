Хоккейный клуб «Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь» в чемпионате КХЛ

В гостях челябинцы одержали победу над лидером Восточной конференции со счетом 5:4

Сегодня, 7 февраля, челябинский «Трактор» в гостях победил лидера Восточной конференции. «Черно-белые» по буллитам обыграли «Сибирь» из Новосибирска со счетом 5:4. Победный буллит реализовал Никита Тертышный. Южноуральский клуб продолжает борьбу за место в плей-офф, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».После поединка в Магнитогорске тренерский штаб челябинцев внес изменения только во вратарскую линию. Первым номером на лед против «Сибири» вышел Сергей Мыльников.Начало встречи в Новосибирске челябинцы провели достаточно активно. Уже на седьмой минуте Роберт Хэмилтон броском от синей линии попал под перекладину и открыл счет в матче — 1:0. У хоккеистов «Трактора» было еще несколько моментов для того, чтобы увеличить преимущество, но челябинцев подвела реализация.В начале второго отрезка Никита Тертышный укрепил преимущество "черно-белых"— 2:0. Хозяева спустя пару минут сократили отставание усилиями Тэйлора Бека. На закате периода челябинцы усилиями Петра Хохрякова реализовали большинство — 3:1. Форвард отличился в третьей игре подряд.В заключительном отрезке матча подопечные Анвара Гатиятулина старались сохранить свое преимущество. Но Валентин Пьянов забросил вторую шайбу "Сибири«— 2:3. За три минуты до конца основного времени Максим Шабанов реализовал большинство, восстановив преимущество «черно-белых» в две шайбы. Однако концовке встречи «Сибирь» заработала удаление, заменила игрока на шестого полевого и сократила отставание до минимума. За 18 секунд до сирены Тревор Мерфи сравнял счет — 4:4.Встреча перешла в овертайме, а после в серию буллитов, где точнее были челябинцы. Две попытки реализовал Никита Тертышный. Челябинцы одержали пятую победу в сезоне над командой из Новосибирска.Наша команда продолжает биться за место в кубковой восьмерке на «Востоке». Следующий поединок «Трактор» проведет 9 февраля дома против минского «Динамо».