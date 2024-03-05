Девять южноуральских тайбоксеров выступят на чемпионате России — 2024

На соревнованиях в Нижнем Новгороде состоится также первенство страны

Сегодня, 5 марта, в Нижнем Новгороде стартует чемпионат и первенство России по тайскому боксу. Сборная Челябинской области заявила на соревнования 16 спортсменов, в том числе 9 южноуральцев будут бороться за награды чемпионата страны. Возглавила команду призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта Вера Негодина из Челябинска, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В общей сложности на ринг в Нижнем Новгороде выйдут более 450 спортсменов из 43 регионов страны. Они будут бороться не только за медали главного старта сезона, но и за путевки на чемпионат мира, который пройдет в июне в Греции.

Сборная Челябинской области по муайтай заявила на турнир свой сильнейший состав. В заявку команды вошли 9 бойцов, которые выступят на чемпионате России. Самой титулованной спортсменкой южноуральской команды является призер чемпионата мира Вера Негодина. Представят сборную Челябинской области бойцы из областного центра и Магнитогорска.

Состав сборной Челябинской области на чемпионат России — 2024 по тайскому боксу:

Мужчины: Джамшел Каримов (Магнитогорск), Хошимджон Каримов (Магнитогорск), Александр Глаголев (Челябинск), Владислав Тамгин (Магнитогорск), Игорь Болгарский (Челябинск), Егор Бельков (Магнитогорск).

Женщины: Вера Негодина (Челябинск), Яна Бавыкина (Магнитогорск), Анна Нестерова (Челябинск).

Кроме того, 7 наших земляков поборются за награды первенства России. В турнире также выступят тайбоксеры из Челябинска и Магнитогорска.

Состав сборной Челябинской области на первенство России — 2024 по тайскому боксу:

Юниоры: Константин Анчугов (Челябинск), Ярослав Балакин (Челябинск), Алексей Черкасов (Челябинск), Али Гасанли (Челябинск), Альшан Джаныев (Челябинск), Алишан Алиев (Магнитогорск).

Юниорки: Карина Салимова (Челябинск).

Напомним, что в прошлом году чемпионат России по тайскому боксу принимал Магнитогорск. На соревнованиях во Дворце спорта имени Ромазана южноуральские бойцы завоевали семь медалей — 1 золотую, 1 серебряную и 6 бронзовых наград. Чемпионский титул тогда завоевала Анастасия Колосова. В финальном бою в весовой категории до 45 кг она победила Веру Негодину.