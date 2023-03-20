Семь медалей завоевали тайбоксеры Челябинской области на чемпионате России — 2023 в Магнитогорске

Победителем турнира стала Анастасия Колосова в весовой категории до 45 кг

В Магнитогорске завершился чемпионат России по тайскому боксу, собравший около 200 спортсменов из 31 региона страны. В течение пяти дней сильнейшие бойцы страны разыграли 23 комплекта наград. Сборная Челябинской области по итогам турнира завоевала 7 медалей — 1 золотую, 1 серебряную и 5 бронзовых наград, чемпионкой России стала Анастасия Колосова в весовой категории до 45 кг, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская область в шестой раз приняла участников чемпионата страны по тайскому боксу, в том числе во второй раз состязания прошли в Магнитогорске. И это показатель того, насколько успешно развивается это экзотическое единоборство в нашем регионе. Ну и констатация того, что в Челябинской области умеют организовать национальный чемпионат на высоком уровне. Акцентировал на этом внимание и президент Федерации тайского бокса-муайтай России Дмитрий Путулин на церемонии открытия, прошедшей в заключительный день соревнований.

«Чемпионат России — это наш главный старт года. Основная задача при проведении чемпионатов страны в регионах — популяризировать муайтай и привлечь людей заниматься тайским боксом. В Магнитогорске уже открыты два зала, рассчитываем, что желающих тренироваться станет еще больше», — сообщил он журналистам.

Разумеется, турнир в Магнитогорске собрал всех сильнейших российских тайбоксеров. Лучшие из лучших бились не только за медали, но и возможность отправиться в составе национальной сборной на крупные международные старты, в том числе на чемпионаты Европы и мира. По словам того же Дмитрия Путилина, вопрос об участии российских спортсменов еще не решен, но велика вероятность того, что международная федерация муайтай примет положительное для нас решение.

«В этом году основным стартом сезона будут Всемирные Игры единоборств, которые состоятся в Саудовской Аравии. Это крупнейший старт трехлетия по единоборствам, там будут представлены 16 видов спорта, в том числе муай-тай. Для отбора на этот старт нам надо принять участие в чемпионатах мира и Европы. Над этим вопросом мы внимательно работаем», — добавил Дмитрий Путилин.

Стоит отметить, что тайский бокс успешно развивается во многих уголках страны. И все же центрами его развития стоит выделить Кемеровскую область, Дагестан и Москву. Именно эти три региона, как правило, и разыгрывают между собой командный зачет на чемпионатах и первенствах страны. Не стал исключением и магнитогорский турнир. Представители Кузбасса выиграли командный зачет, серебро — у бойцов из Дагестана, замкнули тройку призеров тайбоксеры из Москвы.

«В Кемерове тайский бокс — один из самых популярных видов спорта. У нас есть и хорошие традиции, и сильные бойцы, которые неоднократно побеждали на чемпионатах мира. В последние годы эти успехи связаны с тем, что в регионе успешно работает федерация, которой удалось заручиться поддержкой хорошего спонсора. Благодаря „Стройсервису“ мы и показываем стабильно высокие результаты», — считает Елизавета Заварзина, бронзовый призер ЧР-2023.

Что касается выступления сборной Челябинской области, то оно вызвало смешанные чувства. С одной стороны, южноуральцы на общем фоне выглядели вполне достойно. И 7 завоеванных наград — вполне неплохой результат. С другой стороны, команде не удалось выполнить поставленную задачу — финишировать в тройке призеров в общем зачете. Возможно, эту задачу руководитель региональной федерации Константин Жданов поставил очень уж завышенную.

«Конкуренция в тайском боксе сейчас сумасшедшая! Мы увидели здесь действительно сильных и топовых бойцов. Причем общий их уровень значительно вырос. Поэтому увидели и много неожиданных результатов. Даже чемпионы мира, опытные и титулованные спортсмены, проигрывали ребятам, о которых мало кто знал. Именно поэтому не всем нашим ребятам удалось проявить себя. Зато мы теперь знаем, к чему стремиться и над чем работать», — отметил Константин Жданов.

Единственную золотую медаль Челябинской области завоевала Анастасия Колосова. Действующая чемпионка Европы провела на турнире три поединка. В первых двух она как танк проехалась по соперницам, выиграв бои досрочно. И в финале в весовой категории до 45 кг ее преимущество над другой челябинкой, Верой Негодиной, было неоспоримо. Кстати, этот поединок получился на загляденье, став украшением женского турнира!

Анастасия Колосова благодаря преимуществу в росте, как и ожидалось, старалась держать соперницу на расстоянии. Вера Негодина, понимая это, стремилась сократить дистанцию, действовать первым номером. И в первые минуты действовала с позиции силы, дважды ее удары достигли цели. Впрочем, они только раззадорили Анастасию, которая на контратаках остужала пыл соперницы. Второй и особенно третий раунды однозначно были за Колосовой. Как итог — уверенная победа.

«Это уже третья золотая медаль с чемпионатов России в моей карьере. Конечно, приятно победить здесь, в Магнитогорске. Я чувствовала поддержку болельщиков. Старалась показать красивый и качественный бокс. Теперь буду готовиться к международным стартам. Очень надеюсь на то, что нам разрешат выступить на чемпионате мира», — отметила Анастасия Колосова.

Кстати, директорат ЧР-2023 признал челябинскую спортсменку лучшим бойцом турнира среди женщин. Аналогичный титул среди мужчин получил чемпион России Эдуард Сайк из Кемеровской области. В весовой категории до 86 кг он в красивом стиле победил Яхью Ибрагимова из Дагестана, эффектно встретил его ударом слева, после чего соперник рухнул как подкошенный на настил ринга.

«Я не ставил перед собой задачу нокаутировать соперника, главное было победить. Я раньше бился в 75 кг, а тут заявился на 86 кг, то есть +11 кг — очень большой скачок в категории. Мне кажется, так давно никто не делал. И сегодня весы показывали у меня 82 кг. Получается, был легче всех своих соперников. Наверное, свежести и „физики“ хватило, чтобы взять над ними верх. Это уже моя четвертая победа на чемпионатах России. Скоро чемпионат мира, буду подводить себя на пике формы к этому старту», — рассказал Эдуард Сайк.

По результатам «домашнего» чемпионата России южноуральские спортсмены записали на свой счет 7 медалей: золото у Анастасии Колосовой и серебро у Веры Негодиной в женском финале весовой категории до 45 кг. Бронзовыми призерами турнира стали челябинцы Александр Глаголев (57 кг) и Игорь Болгарский (63,5 кг), ученики Дениса Тябина, а также Анна Нестерова (63,5 кг, тренер Иван Рябов). Еще две бронзы записали на свой счет магнитогорцы Яна Бавыкина (54 кг) и Магомед Магомедов (91 кг), подопечные тренера Саида Каримова.