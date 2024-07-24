Тайбоксер Дмитрий Ковтун сразится с тайским чемпионом на турнире ONE Fight Night

Челябинский спортсмен подписал контракт с крупнейшей промоутерской компанией

Известный челябинский тайбоксер Дмитрий Ковтун подписал контракт с промоутерской компанией ONE Championship — организацией, занимающейся проведением турниров среди профессионалов по муайтай, кикбоксингу и ММА. Соглашение между организацией и челябинским бойцом заключено на пять поединков, сообщает региональная Федерация тайского бокса.

Дмитрию Ковтуну 27 лет, и он уже достаточно опытный спортсмен для тайского бокса. Ранее он становился чемпионом России, неоднократно принимал участие в поединках по профессиональному муайтай. Теперь у него появился новый вызов — участие в крупнейшей азиатской лиге единоборств ONE Championship.

«Конечно, это большое событие для меня. Уже сам факт того, что я выйду на ринг в рамках турнира этой организации, дорогого стоит. Сейчас усиленно готовлюсь к ближайшему бою. Есть силы и уверенность в себе. А еще желание доказать, что российская и челябинская школа муайтай одна из лучших в мире», — рассказал Дмитрий Ковтун корреспонденту Первого областного информагентства.

Уже известна дата ближайшего боя нашего земляка. Дмитрий Ковтун выйдет на ринг 2 августа на знаменитом стадионе Люмпини в Бангкоке (Таиланд). Его соперником станет местный боец — звезда тайского бокса Феррари Фейртекс. 26-летний спортсмен провел на профессиональном ринге более 170 (!) поединков. В них он одержал 136 побед (32 поражения и 4 ничьи).

«Тайский боец известен также своими яркими рубками и способностью оказывать сильнейшее давление на соперника. Он выступает в ONE Championship с 2023 года. Провел семь поединков, в которых одержал пять побед. В настоящий момент он идет с победной серией из четырех боев», — отмечают эксперты на портале «МатчТВ Боец».

В рамках турнира ONE Fight Night 24 в Бангкоке состоятся 12 поединков. Противостояние Дмитрий Ковтун (Россия) vs Феррари Фейртекс (Таиланд) значится седьмым по счету. В главном бою вечера состоится поединок по правилам ММА между американцем Джарредом Бруксом и кубинцем Густаво Баларте.

Прямые трансляции поединков в России покажут федеральные телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».