Челябинка Вера Негодина завоевала бронзу чемпионата Европы по тайскому боксу

Соревнования прошли в турецкой Анталье

Челябинская спортсменка Вера Негодина стала бронзовым призером завершившегося в Анталье (Турция) чемпионата Европы по тайскому боксу. Заслуженный мастер спорта из спортшколы «Мастер» завоевала медаль в весовой категории до 45 кг. Ранее челябинка уже принимала участие в подобных соревнованиях, став чемпионкой в 2017 году, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На турнире в Анталье Вера Негодина успешно выступила в весовой категории до 45 кг. Она вышла в полуфинал соревнований, где в равном бою уступила представительнице Украины Анне Аваковой. Причем с этой соперницей челябинка хорошо знакома. На чемпионате Европы — 2017 Вера Негодина выиграла у нее финальный поединок и завоевала титул сильнейшей спортсменки континента.

Есть в коллекции южноуральской тайбоксерши и серебряная медаль чемпионата Европы. Она стала призером соревнований в 2015 году. Отметим, что Вера Негодина является одной из самых титулованных челябинских спортсменок в муайтай. Она является заслуженным мастером спорта, 6 раз побеждала на чемпионате России, становилась серебряным призером чемпионата мира. Спортсменка тренируется под руководством заслуженного тренера России Виктора Самсонова.