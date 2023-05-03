Спортсмены Челябинской области стали призерами первенства России по тайскому боксу

В активе южноуральцев две золотые и две бронзовые медали

Четыре медали завоевали тайбоксеры Челябинской области на завершившемся в Выборге первенстве России среди юношей и девушек 10—11 и 12—13 лет. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 48 регионов страны. Победителями турнира стали челябинцы Глеб Безбородько и Александра Милованкина, сообщает пресс-служба Федерации тайского бокса Челябинской области.



Среди спортсменов 12—13 лет золото первенства страны завоевал Глеб Безбородько. Подопечный Виктора Самсонова стал сильнейшим в весовой категории до 63,5 кг. Среди девушек в категории до 54 кг не было равных еще одной челябинке, Александре Милованкиной. Она тренируется под руководством Олега Терехова.

Бронзовые медали завоевали и еще два южноуральских спортсмена. Так, челябинка Ангелина Валеева стала призером среди девочек 10—11 лет (36 кг), а Александр Носов из Копейска среди юношей 12—13 лет (46 кг).

Напомним, что в марте этого года в Челябинской области прошел чемпионат России по тайскому боксу. В Магнитогорске южноуральские спортсмены завоевали семь медалей — 1 золотую, 1 серебряную и 5 бронзовых наград. Завтра, 4 мая, в Бангкоке стартует чемпионат мира, где регион представит челябинка Анастасия Колосова. В составе сборной России она выступит в весовой категории до 45 кг.