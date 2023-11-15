Челябинские юниоры завоевали Кубок области по тайскому боксу В командном зачете они опередили соперников из Екатеринбурга и Магнитогорска



На соревнованиях выступили около 250 спортсменов из Миасса, Екатеринбурга, Камышлова, Аши, Копейска, Оренбурга, Тюмени, Каменска-Уральского, Верхнеуральска и Коркино. Такие соревнования помогают юным спортсменам набраться опыта и проверить свои силы перед всероссийскими турнирами.



По итогам турнира первое общекомандное место заняли челябинские спортсмены, второе место заняли бойцы из Екатеринбурга, а замкнули тройку призеров представители Магнитогорска. Кроме того, в номинации «лучший боец» первые места заняли челябинец Ярослав Балакин (14—15 лет) и Давид Каргинов из Екатеринбурга (16—17 лет).



Добавим, что ранее организаторы международного турнира по профессиональному тайскому боксу «Адреналин», который пройдет в челябинском

В челябинском дворце спорта «Надежда» завершился Кубок области по тайскому боксу. За награды турнира боролись спортсмены в шести возрастных категориях. Первое общекомандное место заняли боксеры из Челябинска, сообщает региональный Минспорт.На соревнованиях выступили около 250 спортсменов из Миасса, Екатеринбурга, Камышлова, Аши, Копейска, Оренбурга, Тюмени, Каменска-Уральского, Верхнеуральска и Коркино. Такие соревнования помогают юным спортсменам набраться опыта и проверить свои силы перед всероссийскими турнирами.По итогам турнира первое общекомандное место заняли челябинские спортсмены, второе место заняли бойцы из Екатеринбурга, а замкнули тройку призеров представители Магнитогорска. Кроме того, в номинации «лучший боец» первые места заняли челябинец Ярослав Балакин (14—15 лет) и Давид Каргинов из Екатеринбурга (16—17 лет).Добавим, что ранее организаторы международного турнира по профессиональному тайскому боксу «Адреналин», который пройдет в челябинском дворце спорта «Юность» 24 ноября, объявили полный состав участников . Зрители увидят восемь поединков с участием звезд российского и мирового муай-тай, а в главном бою вечера состоится битва за титул чемпиона мира по версии WMC между челябинцем Хаялом Джаниевым и иранцем Моджтабой Таравати.

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