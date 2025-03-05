Спортсменка из Миасса завоевала серебро первенства России по сноуборду

На соревнованиях в Красноярске призером стала 14‑летняя Глафира Волгина

На первенстве России по сноуборду в Красноярске успешно выступила спортсменка из Миасса Глафира Волгина: 14-летняя девушка из спортшколы «Старт» дважды стала серебряным призером соревнований. Она дошла до финала в слаломе и слалом-гиганте, где в равной борьбе уступила хозяйке соревнований Ульяне Сверкуновой, сообщает результаты Федерация сноуборда России.

Состязания среди спортсменок не старше 14 лет прошли на горнолыжном курорте «Сопка» в Красноярске. На старт в дисциплине «параллельный слалом» вышли 60 девушек. Миасская спортсменка успешно выступила в квалификации, показав третий результат.

В заездах на выбывание она оказалась сильнее трех соперниц и вышла в большой финал. Увы, в решающем заезде Глафира Волгина уступила Ульяне Сверкуновой из Красноярского края, став в итоге серебряным призером.

Сноуборд. Первенство России. Параллельный слалом. Девушки 13—14 лет.

1. Ульяна Сверкунова (Красноярский край).

2. Глафира Волгина (Челябинская область).

3. Кира Коровина (Кемеровская область).

В аналогичной дисциплине среди юношей победу одержал Степан Щетинин из Приморского края. Южноуральские спортсмены остались без медалей.

Состоялись и заезды в другой дисциплине сноуборда — гигантском слаломе. Здесь расклад сил практически не изменился. Две сильнейшие райдерши страны вновь встретились в финале. И вновь Ульяна Сверкунова оказалась чуть быстрее миасской спортсменки. Бронза досталась Валерии Валовой из Кемеровской области. В малом финале она выиграла заезд у Софьи Курбатовой из Челябинской области.

Сноуборд. Первенство России. Параллельный слалом-гигант. Девушки 13—14 лет.

1. Ульяна Сверкунова (Красноярский край).

2. Глафира Волгина (Челябинская область).

3. Валерия Валова (Кемеровская область).

Накануне в сноуборде успешно выступила еще одна спортсменка из Челябинской области. На Кубке России в дисциплине «хафпайп», прошедшем на ГЛК «Солнечная долина» в Миассе, серебряным призером соревнований стала Дарья Тихонова.

Отметим, что Глафира Волгина успешно совмещает карьеру в двух видах спорта. В летний период она ярко выступает в соревнованиях по вейкбордингу. Так, в сентябре 2024 года миасская спортсменка стала серебряным призером первенства мира по этому виду спорта. Соревнования прошли в Париже.