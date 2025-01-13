Сноубордист из Миасса Макар Бородин стал серебряным призером РКИ‑2025

Южноуральский спортсмен завоевал медаль в дисциплине «параллельный слалом»

Российско-Китайские молодежные зимние игры принесли Челябинской области еще одну серебряную медаль. Ее завоевал в сноуборде спортсмен из Миасса Макар Бородин. Он успешно выступил в дисциплине «параллельный слалом», уступив лишь в финальном заезде своему соотечественнику Петру Злобину, сообщает результаты соревнований Федерация сноуборда России.

В первый день состязаний по сноуборду нашему земляку не удалось подняться на пьедестал почета. Макар Бородин оказался за чертой призеров в дисциплине «слалом-гигант». Зато в слаломном заезде он опередил соперников по заезду, дошел до финала, где в равной борьбе уступил еще одному россиянину — Петру Злобину. Бронза досталась Илье Хуртину.

Российско-Китайские молодежные зимние игры. Сноуборд. Параллельный слалом, юниоры

1. Петр Злобин (Россия).

2. Макар Бородин (Россия).

3. Илья Хуртин (Россия).

В женских аналогичных состязаниях также победа досталась представителям России. Золотую медаль здесь завоевала Мария Травиничева, серебро у Амалии Габлюдевой. Зато поднялась на пьедестал почета и спортсменка из Китая — призером стала Юю Донг.

Отметим, что Макар Бородин из Миасса успешно выступает не только в состязаниях по сноуборду. Так, в летний период времени он занимается вейкбордингом и неоднократно становился призером всероссийских соревнований. Запомнился он выступлением на турнирах, которые проходили прошлым летом в челябинском вейк-парке «Дамба».