Сноубордистка из Миасса Яна Ульянова выиграла чемпионат России

Она выиграла состязания в Красноярске в дисциплине «параллельный слалом»

На чемпионате России по сноуборду яркую победу одержала спортсменка из Миасса Яна Ульянова. Она впервые в карьере завоевала титул сильнейшей сноубордистки страны в дисциплине «параллельный слалом». В аналогичной дисциплине среди мужчин серебряным призером стал еще один южноуральский спортсмен — Илья Витюгов, сообщает результаты Федерация сноуборда России.

В женских состязаниях на старт параллельного слалома были заявлены 36 спортсменок. Яна Ульянова без проблем прошла квалификацию, показав итоговое пятое место.

Самым важным было успешно выступить в заездах на выбывание. Миасская сноубордистка уверенно прошла три стадии, выиграв у Виктории Пуховой, Дарины Клинк и Татьяны Зубакиной. В финале ей противостояла один из лидеров сборной России Мария Травиничева из Алтайского края. Но и здесь южноуральская спортсменка была неудержима. Она выиграла у соперницы 1,41 секунды, завоевав золотую медаль чемпионата России.

Сноуборд. Чемпионат России. Параллельный слалом. Женщины:

1. Яна Ульянова (Челябинская область).

2. Мария Травиничева (Алтайский край).

3. Татьяна Зубакина (Кемеровская область).

В мужских состязаниях успешно выступил еще один сноубордист из Миасса — Илья Витюгов. Он также показал пятый результат в квалификации, преодолел три стадии плей-офф и вышел в финал. Увы, в решающем заезде он уступил хозяину трассы Илье Хуртину из Красноярска.

Сноуборд. Чемпионат России. Параллельный слалом. Мужчины:

1. Илья Хуртин (Красноярский край).

2. Илья Витюгов (Челябинская область / Кемеровская область).

3. Дмитрий Логинов (Красноярский край / Кемеровская область).

Напомним, что ранее в Красноярске состоялось первенство России. Здесь также отличилась спортсменка из Миасса. Глафира Волгина завоевала две серебряные медали — в слаломе и слаломе-гиганте.