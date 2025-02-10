Сноубордист из Златоуста выиграл Кубок чемпионов в Москве

Ярослав Степанко победил в состязаниях на ГЛК «Воробьевы горы», а Яна Ульянова завоевала серебро

В горнолыжном комплексе «Воробьевы горы» в Москве завершился международный турнир Кубок чемпионов по сноуборду. В мужских состязаниях победу в параллельном слаломе одержал спортсмен из Златоуста Ярослав Степанко, у женщин серебро в аналогичном виде программы завоевала Яна Ульянова из Миасса, сообщает результаты соревнований Федерация сноуборда России.

Соревнования прошли 9 февраля в горнолыжном комплексе «Воробьевы горы» в Москве. В них выступили не только сильнейшие сноубордисты страны, но и гости из Казахстана, Японии и Ирана.

В мужских состязаниях отличился спортсмен из Златоуста Ярослав Степанко. Он успешно прошел все стадии (турнир проходил по олимпийской системе с выбыванием), дошел до финала, где опередил соотечественника Дмитрия Карлагачева (отставание +0,50 секунды). Бронзовым призером турнира стал Степан Наумов, он дает Челябинской области параллельный зачет. Трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов не смог дойти до финального этапа, выбыв в четвертьфинале.

Сноуборд. Кубок чемпионов. ГЛК «Воробьевы горы» (Москва). Параллельный слалом, мужчины:

1. Ярослав Степанко (Челябинская область).

2. Дмитрий Карлагачев (Московская область / Кемеровская область).

3. Степан Наумов (Московская область / Челябинская область).

В аналогичных заездах среди женщин не было равных Марии Валовой из Москвы. В финале она опередила миасскую спортсменку Яну Ульянову. Замкнула тройку призеров еще одна россиянка — Ольга Найдякина из Республики Татарстан.

Сноуборд. Кубок чемпионов. ГЛК «Воробьевы горы» (Москва). Параллельный слалом, женщины:

1. Мария Валова (Москва).

2. Яна Ульянова (Челябинская область).

3. Ольга Найдякина (Татарстан).

Отметим, что для российских сноубордистов Кубок чемпионов оказался единственным международным турниром в сезоне. С 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продолжает отстранять российских спортсменов от участия в соревнованиях, проводимых под ее эгидой.