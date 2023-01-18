Футбольный клуб «Челябинск» запустил новый проект «Пас в будущее»

Его цель — помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации

Игроки футбольного клуба «Челябинск» сыграли товарищеский матч и приняли участие в совместной тренировке с подопечными реабилитационного центра «Онис». Это первое мероприятия в рамках нового проекта клуба «Пас в будущее». Футболисты видят своей целью помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

Челябинский реабилитационный центр «Онис» помогает людям, оступившимся в жизни, оказавшимся в тяжелой ситуации. Безусловно, на таких людях нельзя ставить крест. Особенно если они сами очень хотят начать новую жизнь. И лучше всего это делать как раз через спорт. Тогда у парней появляется двойная мотивация.

«Мы всегда очень трепетно и с уважением относимся к различным социальным проектам. Ведь мы — часть большого города и играем для людей. Поэтому игроки нашей команды с удовольствием приехали к ребятам из „Ониса“. И приехали не с пустыми руками, а с сувенирами от клуба, главным из которых стал футбольный мяч с автографами всех игроков команды», — сообщает пресс-служба челябинского клуба.

От имени команды вступительные, ободряющие слова сказал Никита Зырянов, который призвал не жалеть врученный подарок, играть им в футбол, а также пожелал парням здоровья и силы воли. Также в мероприятии приняли участие игроки клуба Олег Новиков, Илья Сальников, Николай Злобин, Алексей Пипо и Владимир Ульяновский. Ребята сначала провели небольшую разминку, а потом сыграли в мини-футбол.

«Наша организация при поддержке администрации Челябинска и МБУ „Спортивный город“ запустила проект „Пас в будущее“. Нашей основной целью было создать такие условия, при которых ребята, зависимые люди, начали бы активно заниматься спортом», — отметил директор реабилитационного центра «Онис» Артем Лукьянченко.

Напомним, что в текущем чемпионате во Второй лиге чемпионата России ФК «Челябинск» занимает третье место. Команда уже вышла из отпуска и начала подготовку к весенней части турнира. Он стартует 2 апреля — южноуральцы в гостях сыграют с новотроицкой «Ностой».