«Крытый манеж даст толчок развитию юношеского футбола в регионе» — тренер Алексей Власов

Наставник юношеской команды объясняет, какие дивиденды получит регион после открытия спортивного объекта

Футбольная команда «Челябинск-ОСШ» в дебютном сезоне Юношеской футбольной лиги преподнесла сюрприз, став серебряным призером. Однако наставник команды Алексей Власов уверяет, что по своему потенциалу его подопечные способны были на большее. В интервью Первому областному информагентству специалист не только подвел итоги сезона, но и раскрыл болевые точки в развитии юношеского футбола.

«Юношеская футбольная лига — это как другая планета»

Создание Юношеской футбольной лиги, которую курирует Российский футбольный союз (РФС), сыграло большую роль в развитии футбола в регионах. Это отмечают как сами участники турнира, так и специалисты. В ней представлены шесть дивизионов по 10—14 команд в каждом. Среди них «Юг», «Северо-Запад», «Центр», «Приволжье», «Сибирь» и «Дальний Восток». Но нет «Урала». С этим и связано, что команда «Челябинск-ОСШ» была заявлена в дивизионе «Сибирь», которую усилили двумя командами с Урала. Обе, кстати, и заняли два первых места по итогам турнира.

— Алексей Владимирович, неужели у нас в округе нет достаточного количества команд для того, чтобы они были представлены в дивизионе «Урал»?

— Они есть, конечно! Но проблема в другом. На протяжении нескольких лет федерация футбола «Урал — Западная Сибирь» не предпринимала попыток вывести организацию своих турниров на должный уровень. В итоге — многочисленные негодования и жалобы от его участников. Кроме того, в соревнованиях выступало большое количество команд с разным уровнем подготовки. Как результат — слишком много «проходных» матчей с разгромными счетами. Практической пользы от таких турниров не было никакой. РФС, создавая Юношескую футбольную лигу, стремился к тому, чтобы в ней были представлены примерно равные по классу команды. Поэтому решили добавить к сибирскому дивизиону две уральские — нашу и из Екатеринбурга.

— На Урале не нашлось активных руководителей, которые посодействовали бы созданию своего дивизиона?

— Этот вопрос надо задать руководству федерации футбола «Урал — Западная Сибирь». В турнире под ее эгидой выступали хорошие, сильные и самобытные команды. Федерации необходимо было произвести реформы в формате проведения турниров, сделать еще ряд шагов. Увы, этого сделано не было. Но нет худа без добра. Нам очень повезло, что нас пригласили в ЮФЛ, — это большое и важное событие не только для команды «Челябинск-ОСШ», но и всего южноуральского футбола.

— Почувствовали на себе, что организация турнира под эгидой РФС на другом уровне?

— Конечно! По всем возможным параметрам ЮФЛ на порядок выше тех турниров, в которых мы ранее участвовали. Мы как будто на другую планету отправились, в другое измерение. Судейство, организация матчей, медийное сопровождение и т. д. на другом уровне.

— Складывается впечатление, что о ваших ребятах никто бы и не услышал. В СМИ хорошо освещалась игра и результаты команды.

— Не могу согласиться. Все-таки еще до вступления в ЮФЛ мы были на слуху у футбольных специалистов — участвовали во всероссийских финалах, занимали призовые места. И о наших ребятах люди наслышаны, знающие люди держат парней «на карандаше». Хотелось бы только от них более цивилизованного подхода к молодым футболистам.

— Что вы имеете в виду?

— Я говорю о процессе перехода ребят из юношеского во взрослый футбол. Бардак и сумятицу здесь вносят агенты и селекционеры.

— Каким образом этот процесс должен работать?

— Сложный вопрос. Нужно работать над тем, чтобы у игрока шел планомерный рост мастерства. У нас же агенты не думают о перспективах футболистов, у них только коммерческий интерес. Они ведут переговоры с ребятами и их родителями — сулят им золотые горы и радужные перспективы в других командах. Молодые пацаны уезжали, психологически не выдерживали перемены обстановки, возвращались обратно, но выйти на прежний уровень уже не могли. В итоге заканчивали с футболом, так и не раскрыв свой потенциал. И таких примеров очень много.

«С соперниками находимся в разных весовых категориях»

— А какие ориентиры даете ребятам вы? Когда они должны начинать пробовать свои силы в профи-футболе?

— Им нужно поиграть пару-тройку сезонов с соперниками своего возраста — окрепнуть, получить нужную практику. ЮФЛ дает им такую возможность. С другой стороны, не нужно бояться проявлять себя и во взрослом футболе, если клуб дает такую возможность. Я сам в свое время дебютировал в челябинском «Зените» в 16-летнем возрасте.

— У нас в городе есть профессиональный клуб. Им нужно стремиться попасть сначала в ФК «Челябинск»?

— Это уже зависит не от ребят. Если клуб стремится делать ставку на своих воспитанников не на словах, а на деле — это здорово! У нас самодостаточный и индустриальный город. Хочется, чтобы в нем футбол развивался, двигался вперед. В этом сезоне командой побывали во многих городах Сибири. И увидели печальную картину: чем дальше от Москвы, тем огонек развития спорта номер один в мире угасает.

— Это ведь связано с географическими условиями. Трудно развивать вид спорта в регионах, в которых полгода зима.

— Что мешает строить крытые футбольные манежи? Сейчас они появляются, но надо было делать это раньше. Радует, что в Челябинске собираются построить такое сооружение. У нас на миллионный город только одно поле с подогревом. Я порой сам удивляюсь, как мы в таких условиях готовим хороших футболистов. И достойно играем с командами, которые имеют возможность тренироваться круглогодично в хороших условиях. Мы с ними как в разных весовых категориях в боксе.

— В Краснодаре не один десяток полей, эффективно работает футбольная академия. Были там?

— К сожалению, нет. Но хотелось бы увидеть ее собственными глазами.

— Для того, чтобы расстроиться?

— Нет, для того, чтобы понять, к чему можно и нужно стремиться. Радует то, что в Челябинске появляется все больше искусственных полей. Помню, был у меня первый выпуск ребят, 2000 года рождения. Они у меня на стадионе «Калибр» занимались. Летом не по полю бегали, а по земле, а зимой носились как угорелые, чтобы не замерзнуть. Нынешнее поколение хотя бы на искусственном газоне тренируется. А следующее, возможно, станет «тепличным» — в крытом манеже круглогодично заниматься будет. И тогда у ребят будет больше возможностей раскрыть свой потенциал.

«Я не жесткий, а справедливый»

— Какой он, современный облик футболиста? Много у вас занимается детей из неблагополучных и бедных семей?

— Все ребята разные, у каждого своя история. В большей степени они из обычных, рабочих семей — «босые» и «голодные». Для них футбол — это некая отдушина и радость в жизни. Но есть и дети преуспевающих в финансовом плане родителей. Однако я бы не стал делить детей на бедных и богатых. Гораздо важнее то, какое они получили воспитание, помогают ли им в развитии родители.

— Им сейчас по 15—16 лет — переходный возраст. На вас тоже ложится дополнительная нагрузка в их воспитании?

— Эта роль отводится в первую очередь родителям. Но, конечно, обращаю внимание на то, как ребята меняются. Если требует ситуация, могу и по душам поговорить, чем-то помочь.

— Проблемные мальчишки тоже есть?

— Не без этого. У одного в семье отношения не складываются, у другого — в школе, у третьего — неразделенная любовь. Они ведь живые люди, со своими взглядами и мировоззрением.

— Эти проблемы извне могут переходить и на отношения внутри команды. И далеко не факт, что вы можете их видеть.

— Нужно стараться вовремя погасить пламя, еще в зародыше. Но у нас каких-то серьезных конфликтных ситуаций не было. В команде хорошая атмосфера и дружный коллектив, который работает на конечный результат.

— Результатом и игрой «Челябинск-ОСШ» в этом сезоне довольны?

— Если бы стали чемпионами, то да. Я ведь знаю возможности и силу нашей команды. Тех же соперников — Екатеринбург, Тюмень, Омск — знаем наизусть, давно с ними соперничаем в рамках межрегиональных турниров. Предполагали, что с «УрФА» будем соперничать за первое место, так и получилось. Считаю, что в этом сезоне мы единственные, кто оказал уральцам достойную конкуренцию.

— А ребят поблагодарили за сезон?

— Конечно! Мы вместе проделали титанический труд, работали на максимум. Практически все соперники имеют в своем распоряжении для тренировок крытый манеж. У нас его нет. Но где они и где мы?

— Основная нагрузка легла на лидеров команды. А конкуренция за место в составе серьезная?

— Мы по ходу сезона задействовали большую группу игроков. Но искусственной ротации состава нет, все основано на здоровой конкуренции: сильнейшие попадают в стартовый состав. И у каждого игрока есть четкое понимание — почему он играет с первых минут или нет.

— Часто задают такие вопросы?

— Нет. Наверное, это связано с тем, что я ребят веду с юного возраста. И методов своей работы не меняю. Кто-то говорит, что я жесткий. А я считаю себя справедливым.