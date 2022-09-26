Команда «Челябинск-ОСШ» сыграла вничью в матче Юношеской футбольной лиги

В предпоследнем туре южноуральцы разошлись миром с омским «Иртышом» — 0:0

В Челябинске команда областной спортивной школы сыграла вничью с омским «Иртышом» в матче Юношеской футбольной лиги. Домашний поединок завершился безголевой ничьей (0:0). Командам осталось провести один тур, по итогам которого определятся все победители и призеры соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



Команда «Челябинск-ОСШ» ранее обеспечила себе второе место по итогам турнира. Однако ребята не потеряли мотивацию, продемонстрировав динамичную и атакующую игру против омичей. Гости огрызались острыми контратаками. Несмотря на обилие голевых моментов, голкиперы команд были на высоте, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Итог — безголевая ничья 0:0.



Заключительный матч сезона «Челябинск-ОСШ» проведет в воскресенье, 2 октября. Противостоять нашим футболистам будут юноши ФК «Тюмень».